Українським експортерам варто перевіряти іноземних покупців до надання відстрочки платежу — Dun & Bradstreet

Вихід українських компаній на закордонні ринки збільшує значення попередньої перевірки потенційних покупців і дистриб’юторів. Особливо високими є ризики під час роботи з новим контрагентом на умовах відстрочки платежу, зазначають аналітики Dun & Bradstreet.

Одним з інструментів такої перевірки є міжнародні бази бізнес-інформації Dun & Bradstreet (D&B), що дозволяють ідентифікувати компанію, перевірити її реєстраційні дані, структуру власності, фінансові показники, історію діяльності та пов’язані з нею ризики.

Українські компанії під час виходу на новий ринок нерідко приділяють основну увагу пошуку покупця та погодженню комерційних умов, тоді як перевірка його платоспроможності залишається другорядним завданням.

«Отримання замовлення ще не означає отримання грошей. Для експортера особливо небезпечною є ситуація, коли перше велике постачання здійснюється новому партнеру з відстрочкою платежу. До підписання такого контракту необхідно зрозуміти, чи існує компанія фактично, як давно вона працює, якими є її фінансові показники, хто є власником і наскільки високий кредитний ризик пов’язаний із цим контрагентом», — зазначив директор з розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Dun & Bradstreet має глобальну базу даних про сотні мільйонів компаній. Для ідентифікації бізнесу використовується унікальний дев’ятизначний номер D-U-N-S, який дозволяє відрізняти юридичних осіб зі схожими назвами та пов’язувати компанії всередині корпоративних груп.

Для українського експортера така перевірка особливо актуальна під час роботи з компаніями, які вперше пропонують великий контракт, вимагають значної відстрочки платежу або виступають посередниками між виробником і кінцевим покупцем.

Бізнес-звіт D&B залежно від країни та доступності інформації може містити реєстраційні відомості, дані про керівників і власників, фінансову звітність, інформацію про корпоративні зв’язки, кредитні оцінки та інші показники, що використовуються для оцінки ризику.

«Вартість перевірки практично завжди неспівставна з потенційним збитком від одного неоплаченого експортного постачання. Міжнародна бізнес-інформація має сприйматися не як додаткова довідка, а як один з елементів процедури ухвалення рішення про кредитний ліміт, розмір передоплати та умови договору», — вважає Максим Уракін.

При цьому негативна інформація про потенційного партнера не обов’язково означає відмову від угоди. Вона може стати підставою для зміни її умов — збільшення передоплати, зменшення першої партії, використання банківської гарантії, страхування торговельного кредиту або скорочення строку відстрочки.

Dun & Bradstreet — міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого розпочалася у 1841 році. Компанія надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу, управління ланцюгами постачання та роботи з корпоративними даними.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B-«Інтерфакс-Україна» допомагає українським компаніям працювати з міжнародними бізнес-даними, перевіряти іноземних партнерів та отримувати D-U-N-S Number.

Звернутися з питанням можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою [email protected] або телефоном +38 (044) 270-65-74.