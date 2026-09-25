Розробка сайту в Estetic Web Design: від завдання до готового проєкту

Сайт має зрозуміло представляти компанію, допомагати клієнтам знайти інформацію та звернутися. Саме з цих завдань починається розробка сайту у Estetic Web Design. Команда продумує структуру, дизайн і функціонал з урахуванням того, хто користуватиметься ресурсом.

Створення сайтів починається з розуміння задачі

Створення сайтів починається з планування: потрібно визначити аудиторію, перелік сторінок і головну дію відвідувача. Одній компанії важливо отримувати запити на консультацію, іншій — презентувати складну послугу або дати клієнту можливість розрахувати параметри замовлення.

Це впливає на зміст першого екрана, навігацію, форми та розташування кнопок. Погоджена логіка допомагає уникнути ситуації, коли дизайн готовий, а важливу інформацію немає куди додати.

Індивідуальна розробка сайту під процеси компанії

Estetic Web Design працює з WordPress, Next.js, React і Laravel. Технології підбирають за вимогами проєкту. Для зручного редагування матеріалів можна використати CMS, а нестандартні розрахунки, кабінети й обмін даними реалізувати індивідуально.

Індивідуальна розробка сайту також охоплює дизайн: структуру сторінок і вигляд блоків розробляють під контент. Відвідувач має бачити пояснення, приклади робіт і умови співпраці.

Зручність для клієнта й адміністратора

Потрібно продумати обидві сторони роботи сайту. Клієнт знаходить послугу та заповнює форму, а менеджер отримує звернення. Редактор може оновити текст, замінити фото чи додати нову сторінку через меню адмінпанелі.

Що передбачає розробка сайту під ключ

Розробка сайту під ключ охоплює проєктування, дизайн, програмування, наповнення й перевірку перед публікацією. У технічному завданні також фіксують необхідні інтеграції та правила керування контентом.

Перед запуском важливо перевірити:

відображення сторінок на смартфонах;

надсилання форм і передачу звернень у CRM;

швидкість завантаження та роботу навігації;

адреси сторінок, заголовки й метадані.

Базову SEO-підготовку закладають під час створення, щоб надалі можна було розвивати структуру й наповнювати сайт під пошукові запити.

Окремо обговорюють розвиток проєкту: нові мовні версії, розділи або підключення зовнішніх сервісів. Якщо ці потреби відомі на старті, їх можна врахувати в архітектурі. Замовник також має розуміти, які зміни він зможе вносити самостійно, а для яких знадобиться розробник.

Перед передачею сайту перевірте типові дії редактора: додавання матеріалу, заміну зображення та оновлення контактів.

Що підготувати, перш ніж замовити сайт

Перш ніж замовити сайт, корисно зібрати опис послуг, матеріали про компанію, приклади проєктів і перелік потрібних функцій. Також варто визначити, хто оновлюватиме інформацію після запуску. Це дає фахівцям Estetic Web Design основу для конкретних рішень і допомагає створити сайт, з яким буде зручно працювати щодня.