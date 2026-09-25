Воєнком окупантів у Євпаторії й Саках отримав підозру за примусовий призов українців

Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим 21 вересня 2026 року повідомило про підозру за ст. 438 КК України російському воєнкому в тимчасово окупованій Євпаторії, повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”.

Що відомо про підозрюваного

Литвиненко Денис Павлович (27 листопада 1978 р. н.) — уродженець м. Вінниця.

Тривалий час займає посади в російських окупаційних структурах на території Криму:

з 29.03.2018 до 23.09.2021 року обіймав посаду “керівника відділу планування, призначення, підготовки та обліку мобілізаційних ресурсів військового комісаріату міст Євпаторія, Саки”, входив до складу “призовної комісії Сакського району Республіки Крим” та призначався заступником голови цієї комісії;

у період 2020–2021 років виконував обов’язки “військового комісара міст Євпаторія, Саки та Сакського району Республіки Крим”;

не пізніше ніж з 21.03.2023 до щонайменше 26.03.2024 року обіймав посаду “тимчасово виконуючого обов’язки військового комісара міст Євпаторія, Саки та Сакського району Республіки Крим міністерства оборони російської федерації”;



не пізніше ніж з 26.03.2024 року до теперішнього часу обіймає посаду “військового комісара міст Євпаторія, Саки та Сакського району Республіки Крим міністерства оборони російської федерації”.

Обставини злочину

Литвиненко організовував і забезпечував незаконний призов громадян України до збройних сил держави-окупанта, проводив мобілізаційну підготовку та мобілізацію місцевого цивільного населення й здійснював безпосереднє керівництво заходами з примусового залучення мешканців тимчасово окупованого півострова до армії рф.

У матеріалах справи задокументовано два конкретні випадки призову українців у 2020 і 2024 роках, коли Литвиненко особисто видав і підписав призовні посвідчення юнакам після досягнення ними 18 років.

Литвиненко діяв у межах загальної політики окупаційної влади, яка у 2015–2025 роках провела в Криму 22 незаконні призовні кампанії, у межах яких до окупаційних військ примусово залучили близько 53 000 осіб.

Для тиску на цивільне населення окупаційні суди розглянули понад 625 кримінальних справ за ухилення від призову та ухвалили понад 570 обвинувальних вироків щодо осіб, які відмовилися служити в армії рф.

Підозра

Примушування цивільних осіб, які перебувають під захистом на тимчасово окупованій території, служити у збройних силах держави-окупанта порушує міжнародне гуманітарне право і є воєнним злочином відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

У зв’язку з цим Литвиненку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Йому також інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22026011000000078 від 12.05.2026.