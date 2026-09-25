Ініціатива "Майстерня на колесах" допомагає найбільш вразливим сім'ям в Україні відновлювати пошкоджене житло

© БФ "Янголи Спасіння"

Понад 2600 людей, чиї будинки були пошкоджені внаслідок повномасштабної війни, отримали допомогу завдяки ініціативі «Майстерня на колесах», утілюваній Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з партнерською неурядовою організацією БФ «Янголи спасіння». Ініціатива передбачає надання будівельних матеріалів, виконання ремонтних робіт фахівцями мобільних бригад, а також надання технічної підтримки. Завдяки такій допомозі найбільш вразливі сім’ї мають змогу залишатися у власних оселях і знову зробити їх придатними для проживання.

Реалізація ініціативи розпочалася у 2024 році з пілотного проєкту в Харківській області. Після його успішного втілення впровадження ініціативи поширилося на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області, де громади й надалі потерпають від масштабних руйнувань, спричинених російським наступом. Наразі в цих областях працює 13 виїзних ремонтних бригад, фахівці яких надають допомогу сім’ям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів і авіаударів.

З 2024 року фахівці бригад відремонтували понад 1 300 будинків, замінили більш як 3 000 пошкоджених вікон і відновили понад 55 000 квадратних метрів покрівлі, завдяки чому сім’ї мають змогу залишатися у власних громадах.

Ініціативу «Майстерня на колесах» було започатковано для усунення критичних прогалин у наданні допомоги у ремонті житла. Якщо люди отримують лише будівельні матеріали, їм часто бракує технічних знань, фізичних можливостей або інструментів, необхідних для проведення ремонтних робіт самотужки. Під час реалізації ініціативи в центрі уваги перебувають літні люди й люди з інвалідністю: понад 1 300 людей, що становить половину від загальної кількості отримувачів допомоги, – представники саме цих вразливих груп. Багато хто з цих людей не зміг би здійснити ремонтні роботи самотужки через брак фізичних, фінансових та інших можливостей. Отримання такої допомоги для цих людей часто є вирішальним чинником в ухваленні рішення про те, чи залишатися і надалі у власному домі, чи вимушено покидати його, якщо будівля стає непридатною для проживання.

«Для літніх людей і людей з інвалідністю самого лише надання будівельних матеріалів недостатньо. Щоб зробити пошкоджені оселі знову придатними для життя, ці люди потребують практичної допомоги. У межах ініціативи «Майстерня на колесах» фахівці наших ремонтних бригад безпосередньо допомагають людям, які не мають змоги відновити свої будинки власними силами. З кожною відремонтованою покрівлею, з кожним заміненим вікном ми допомагаємо сім’ям залишатися в рідному домі, зберігати зв’язок зі своєю громадою та робити важливі кроки на шляху до відновлення», – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

© БФ "Янголи Спасіння"

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення УВКБ ООН і НУО – партнери відремонтували понад 60 000 будинків, пошкоджених унаслідок війни, у різних областях України. Така допомога стала можливою завдяки підтримці донорів, зокрема Європейського Союзу, Німеччини, Японії, Норвегії та Гуманітарного фонду для України (UHF). Програма охоплює різні механізми підтримки: здійснення ремонтних робіт місцевими підрядниками, надання будівельних матеріалів тим власникам будинків, які мають змогу здійснити ремонтні роботи самотужки, надання грошової допомоги на придбання будівельних матеріалів і надання підтримки сім’ям, які потребують технічної та практичної допомоги, в межах ініціативи «Майстерня на колесах».

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення УВКБ ООН і НУО – партнери відремонтували понад 60.000 будинків, пошкоджених унаслідок війни, у різних областях України. Така допомога стала можливою завдяки підтримці донорів, зокрема Європейського Союзу, Німеччини, Японії, Норвегії та Гуманітарного фонду для України (UHF). Програма охоплює різні механізми підтримки: здійснення ремонтних робіт місцевими підрядниками, надання будівельних матеріалів тим власникам будинків, які мають змогу здійснити ремонтні роботи самотужки, надання грошової допомоги на придбання будівельних матеріалів і надання підтримки сім’ям, які потребують технічної та практичної допомоги, в межах ініціативи «Майстерня на колесах».

На тлі зростання інтенсивності повітряних ударів по всій Україні впродовж останніх місяців УВКБ ООН тісно співпрацює з органами державної, обласної та місцевої влади у визначенні нагальних потреб і залишається найбільшим надавачем матеріалів для екстреного ремонту житла у гуманітарному секторі. Від початку повномасштабного вторгнення Агентство ООН у справах біженців надало таку допомогу понад 650.000 людей, чиї оселі були пошкоджені внаслідок авіаударів і артилерійських обстрілів, сприяючи невідкладному ремонту житла й надаючи людям можливість захистити свої оселі від негоди.

Контакти для ЗМІ:

Ірина Тимчишин, тел. +38 050 474 35 12, [email protected]