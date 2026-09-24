UKRNAFTA візьме в оренду вагоно-цистерни для світлих і темних нафтопродуктів

UKRNAFTA шукає надійних логістичних партнерів.

Компанія оголошує комерційну закупівлю послуг з довгострокової оренди залізничних вагоно-цистерн.

Приймаємо пропозиції за двома позиціями:

•⁠ ⁠вагоно-цистерни з паровою сорочкою для перевезення темних нафтопродуктів;

•⁠ ⁠вагоно-цистерни без парової сорочки для перевезення світлих і темних нафтопродуктів.

Місце надання послуг — Україна.

Пропозиції приймаємо з 23 вересня до 15:00 14 жовтня 2026 року.

Разом підтримуємо енергетичну стійкість України!

Детальніше за посиланням.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.