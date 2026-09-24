Intergal City здобув перемогу на BIP Global Architecture Award 2026 у Лондоні

Багатофункціональний комплекс Intergal City, девелоперської компанії "Інтергал-Буд", став переможцем міжнародної премії BIP Global Architecture Award 2026 у категорії Residential.

Журі премії відзначило комплексне переосмислення території, де частина попереднього проєкту вже була реалізована. Omega Architectural Bureau разом з архітекторами компанії "Інтергал-Буд" запропонували нову концепцію забудови, адаптувавши її до наявних конструкцій та непростої ландшафтної ділянки, сформувавши з п’яти веж округлої форми принципово нову концепцію проєкту з житлової, комерційної та рекреаційної структури.

Футуристичні вежі різної висоти та орієнтації, що нагадують вітрила чи корпуси кораблів, розташовані під різними кутами одна до одної. Таке планування зменшує кількість прямих поглядів між квартирами та забезпечує більшу приватність мешканців, покращує інсоляцію квартир і відкриває широкі панорамні види на Київ, схили Дніпра, Києво-Печерську лавру та Батьківщину-Матір.

Саме взаємодія п’яти веж, піднятого ландшафту, гармонійне розділення громадських, житлових і приватних просторів стала однією з ключових особливостей проєкту, відзначених журі BIP Global Architecture Award.

Окрему увагу журі приділило функціональному зонуванню Intergal City та формуванні багаторівневого ландшафтного простору: на стилобаті будуть озеленені прогулянкові маршрути, дитячі та спортивні зони, а також місця для відпочинку. Озеленені тераси й містки формуватимуть додаткові спільні простори на верхніх рівнях комплексу.

У складі комплексу передбачено 707 квартир із панорамним склінням і приватними терасами, багаторівневий підземний паркінг на 1350 машиномісць рівня метрополітену з Shelter-зоною, бізнес-простори, торговельні приміщення, фітнес-центр, SPA та інші різноманітні сервіси. При цьому маршрути для мешканців, відвідувачів і сервісних операцій розділені, що дозволяє мінімізувати рух відвідувачів через житлову та приватну частину.

"Intergal City - це преміальний флагманський комплекс компанії, у якому ми прагнемо поєднати сучасну архітектуру, функціональність і комфорт міського середовища. Особливо цінно, що міжнародне журі відзначило саме ті рішення, які були закладені в основу концепції: роботу з простором, приватністю, панорамними видами, багаторівневим ландшафтом та наповненням", - зазначила комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

Для девелоперської компанії "Інтергал-Буд" перемога комплексу Intergal City на BIP Global Architecture Award 2026 стала черговим міжнародним відзначенням архітектурних рішень проєкту та роботи всієї команди, яка його створює. Компанія продовжує будівництво комплексу в Печерському районі Києва, а перша вежа – А, - вже буде готова у кінці 2026 року.



BIP Global Architecture Awards - міжнародна премія, що відзначає видатні архітектурні досягнення у різних типологіях: житловій, комерційній, громадській, культурній, у сфері майстерпланування та проєктів майбутнього. Нагороджує роботи, які підвищують глобальні стандарти архітектури, демонструють технічну майстерність і роблять вагомий внесок у розвиток сучасного середовища.

Премія відкрита для архітекторів, студій, девелоперів та інвесторів з усього світу. Вона підкреслює креативність, інновації, сталість та лідерство у дизайні на всіх масштабах.

BIP Global Architecture Awards ексклюзивно представленa на міжнародній новинній платформі Best International Project, яка висвітлює найкращі приклади архітектури, інтер’єрного дизайну, девелопменту, інновацій та преміальної нерухомості з усього світу.