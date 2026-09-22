До New Age Media Summit 2026 залишилося 2 дні

Протягом двох днів саміту New Age Media Summit 2026 говоритимемо про те, що сьогодні найбільше впливає на медіаринок:
- як змінюється аудиторія і споживання контенту;
- AI у роботі медіа та етичні межі його використання;
- еволюцію YouTube і TikTok та формати відео, які працюють на різних платформах;
- Google Discover і системну роботу з трафіком;
- нову карту медіаландшафту та ефективність різних каналів для рекламодавців;
- нові моделі монетизації та фінансову стійкість медіа;
- рекламні кейси з конкретними бізнес-результатами;
- розвиток регіональних медіа та роботу з локальною аудиторією.
У програмі кейс-презентації, панельні дискусії, два тематичні треки - «Продукт і Аудиторія» та «Бізнес і Стійкість» - а також NAM Speed Networking, коротка динамічна сесія для нових професійних знайомств і контактів.
Обирайте теми та спікерів, яких не хочете пропустити
24 вересня https://summit.nam.org.ua/events/den-1-24-09-2026-2
25 вересня https://summit.nam.org.ua/events/den-2-25-09-2026-1
Встигніть придбати квиток: https://forms.gle/NBBbp8Y5W4to4FSx6.
Генеральний партнер саміту - ТАВР Медіа - TAVR Media.
Більше дізнавайтеся на сайті: https://summit.nam.org.ua/.
До зустрічі на NAM Summit 2026!