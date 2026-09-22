Порошенко пропонує передати ЗСУ близько 500 млрд грн нецільових видатків проєкту бюджету-2027

З проєкту Держбюджету на 2027 рік треба прибрати всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ – про це сказав Петро Порошенко. За його словами, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО — безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.

"Війна завжди тримається на трьох опорах: фронт, тил і партнери. Якщо слабшає одна — дві інші починають тріщати під подвійною вагою. Тому й державний бюджет воюючої країни має бути єдиним планом міцності фронту, тилу і міжнародної коаліції", – вважає Порошенко.

"Наші воїни тримають позиції завдяки мужності, професійності та неймовірній внутрішній силі. Уряд Корецького має нарешті зробити те, що за майже пʼять років не зробили уряди Шмигаля і Свириденко – перевести економіку на військові рейки. Натомість у бюджеті знову десятки мільярдів на дорожні програми, збереження сумнівних популістських виплат, фінансування телевізійної пропаганди, суттєве збільшення видатків на державний апарат і тилових силовиків", – констатує пʼятий Президент.

"Уряд називає суму майже 4 трильйони 885 мільярдів гривень на сектор безпеки й оборони. Але грошове забезпечення військовослужбовців знову заморожене пʼятий рік поспіль", – говорить Порошенко. За його словами, через інфляцію купівельна спроможність оборонного бюджету падає, а це в умовах технологічної війни означає відставання. "Сьогодні один рік зволікання у виробництві дронів, засобів активної протидії технічній розвідці ворога, РЕБ, роботизованих платформ і систем перехоплення — це вже не просто бюджетна помилка. Це технологічна перевага, подарована ворогу", – застерігає Порошенко.

Команда Порошенка вимагає скоротити у проєкті Держбюджету на 2027 рік наступні витрати:

популістська роздача "тисячі" – загалом 35,4 млрд грн

спроба повернути велике будівництво – 40 млрд 844 млн грн

безкоштовна залізниця на 3 тисячі кілометрів – 16 млрд грн

Програма "Скринінг" – 10 млрд грн

Кешбек та Інвестняні – 9,4 млрд грн

Так звані Інвестиційні проєкти – 8,3 млрд грн

"Тисячовесна" – 5,4 млрд грн

Фонд регіонального розвитку – 2 млрд грн

Пропагандистський Телемарафон – 1,6 млрд грн

Порошенко також закликає скасувати підвищення видатків на чиновників, депутатів і тилових силовиків, зокрема:

суддям всіх рівнів – 10 млрд грн

Мінцифри – 4 млрд грн на так зване електронне урядування і Фонд інновацій

Мін’юсту – 2 млрд грн

ДБР – 0,691 млрд грн

Офісу Генпрокурора – 0,827 млрд

Верховній Раді – 800 млн грн

Державному управлінню справами – 0,251 млрд грн (в т.ч. 0,11 млрд на Офіс Президента)

Секретаріату Кабміну 0.171 млрд грн

"Наша вимога – зарплати будь-якому державному чиновнику, будь-якому тиловому силовику незалежно від відомства, де він служить, не можуть підвищуватися на відсоток, який перевищує відсоток, на який збільшуються грошове забезпечення військовослужбовців. Не підвищуєте їм – не маєте права підвищувати собі", – говорить лідер опозиції.

Він також вимагає прозорого використання резервних коштів: "46 млрд грн з Резервного фонду мають бути переведені для ЗСУ. А решта 40 млрд мають бути урядом спрямовані виключно на ліквідацію наслідків військової агресії, техногенних катастроф та стихійних лих".

"Отже, все це понад 500 мільярдів, які ми знайшли і пропонуємо парламенту передати армії. Перше — нарешті провести індексацію грошового забезпечення військовослужбовців і забезпечити всі встановлені законом бойові доплати. Друге — збільшити пряме фінансування закупівлі зброї, особливо засобів РЕБ, ПДТР, дронів, перехоплювачів, протиповітряної оборони, боєприпасів, діпстрайків, мідлстайків, балістики", – вважає Порошенко.

"Третє — змінити розподіл податку на доходи військовослужбовців і передавати безпосередньо бригадам 30 відсотків. Це гроші, які військовослужбовці платять в бюджет. І вони мають право першочергово розпоряджатися цими коштами. Командир не повинен чекати місяцями на елементарне обладнання, а воїни більше не повинні будуть після бойового виходу записувати відео зі словами: "Допоможіть зібрати на дрони, на пікапи". Наш Фонд уже наближається до 9 млрд допомоги військовослужбовцям, і я точно знаю, про що йдеться", – зауважує Петро Порошенко.

Він також закликав владу захистити тил і економіку країни, яка руйнується під російськими ударами. "Люди втрачають роботу, а країна – валютну виручку, податки. Особливо небезпечна ситуація в енергетиці напередодні зими. Держава має захистити енергетичні об’єкти, забезпечити для економіки ефективне і недороге страхування воєнних ризиків, підтримати експорт, припинити силовий тиск на бізнес і дати оборонним підприємствам довгострокові контракти", – вважає Порошенко. Він також зауважив, що дефіцит бюджету не дає жодних підстав для скорочення пенсій та соціальних виплат.

"І нарешті — про міжнародних союзників. Потреба України у зовнішній підтримці на 2027 рік становить 52 мільярди 600 мільйонів доларів. Ми залежимо від зовнішнього фінансування в час, коли політична ситуація в Європі стає день за днем складнішою. Навіть традиційні прихильники України ставлять дедалі більше запитань щодо реформ, верховенства права, корупції та ефективності використання допомоги. Довіра — це теж валюта. Тому виконання зобов’язань перед Євросоюзом — це складова обороноздатності України", – наголошує Порошенко. "Європейська Солідарність" вимагає невідкладно ухвалити законопроєкти зі списку Качки—Кос: перезавантаження ДБР, ухвалення і виконання Антикорупційної стратегії, відновлення конкурсів у прокуратурі, посилити незалежність НАБУ і САП, ухвалити інші рішення у сфері верховенства права.

"Ми не підтримуємо бюджет популізму і чиновницького комфорту, який грабує армію. Але ми готові спільно професійно працювати над бюджетом посилення і стійкості. У 2027 році Україна мусить утримати три рубежі: фронт — силою зброї, тил — силою економіки, і союз — силою довіри. Три рубежі. Один бюджет. Одна мета — вистояти й примусити росію зупинити війну. І ми з вами точно здатні це зробити", – переконаний Петро Порошенко.