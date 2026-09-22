Одна з найочікуваніших спортивних події цієї осені: У Києві відбудеться міжнародний ММА-турнір пам’яті полеглих Героїв «ІДУ НА ВИ: Тризна» від Третього армійського корпусу

9 жовтня у Києві відбудеться одна з найочікуваніших спортивних подій цієї осені - міжнародний ММА-турнір «ІДУ НА ВИ: Тризна» від Третього армійського корпусу та Ветеранського корпусу, за підтримки Sva Stone та М-ТАС. Вперше подія пройде у міжнародному форматі та об'єднує в одному октагоні українських та іноземних бійців, ветеранів, діючих військовослужбовців, адаптивних атлетів та цивільних спортсменів.

Це буде вечір справжніх протистоянь: виходи в октагон, бійці-суперники, напруга, шум трибун і боротьба до останньої секунди. Для частини учасників «Тризна» стане вже третім виходом в октагон - тож за плечима є досвід боїв і бажання повернутися за новою перемогою!

Сама назва турніру «Тризна» відсилає до давньої тризни - обряду пам’яті та пошани загиблих воїнів. А зараз демонструє нову воїнську культуру, у якій бійці об’єднуються навколо сили, дисципліни, взаємоповаги та пам’яті про українських воїнів, які віддали життя за Україну.

«Для нас “Тризна” - це спосіб говорити про пам’ять через дію, силу та братерство. Ми хочемо створити простір, де різні бійці можуть зустрітися на рівних, показати свій характер і водночас віддати шану тим, хто вже не може вийти в октагон. Саме так формується сучасна воїнська культура - через пам’ять, відповідальність і готовність тримати стрій», - зазначають організатори турніру.

Разом з українськими бійцями в категоріях «військові», «цивільні» та «адаптивні атлети» змагатимуться також представники різних країн. Окрім того, глядачі на власні очі побачать видовищні лицарські бої.

На глядачів чекає вечір, де октагон, світло, шум трибун і напруга перед кожним виходом створять атмосферу справжнього бійцівського шоу. Тут не буде байдужих: хтось прийде за видовищем і сильними боями, хтось - підтримати своїх, а хтось - віддати шану полеглим Героям.

Кожен придбаний квиток - це прямий внесок у підтримку Третього армійського корпусу. Тож встигни придбати квиток, приходь 9 жовтня та ставай частиною легенди.