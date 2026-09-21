D&B інтегрує перевірені бізнес-дані в AI-агентів Microsoft та IBM

Dun & Bradstreet (D&B) розширює використання своєї глобальної системи корпоративних даних у рішеннях на базі штучного інтелекту: у вересні компанія оголосила про інтеграцію D&B Commercial Graph з AI-платформами Microsoft та IBM.

16 вересня D&B повідомила про нові інтеграції через Model Context Protocol (MCP) з Microsoft Copilot Studio та AI-агентами Microsoft Dynamics 365 Sales. Вони дозволяють використовувати перевірену інформацію про юридичних осіб, структуру власності, корпоративні зв'язки та ризики безпосередньо в автоматизованих робочих процесах.

Вже 17 вересня компанія оголосила, що D&B Commercial Graph став доступним у каталозі агентів IBM watsonx Orchestrate також через MCP.

Інтеграція дає змогу корпоративним AI-системам отримувати перевірений бізнес-контекст під час виконання завдань у сфері фінансів, кредитного аналізу, комплаєнсу, закупівель, продажів, маркетингу та управління корпоративними даними.

Ключовим елементом системи залишається D-U-N-S Number - унікальний дев'ятизначний ідентифікатор юридичної особи, який дозволяє AI-системам однозначно визначати компанію та пов'язувати інформацію про неї з різних джерел.

Раніше у 2026 році Dun & Bradstreet також оголосила про інтеграцію своїх бізнес-даних з OpenAI, Anthropic Claude та рішеннями на основі Gemini. Зокрема, співпраця D&B з OpenAI дозволяє використовувати D&B Commercial Graph у ChatGPT та Codex через MCP для фінансових і аналітичних завдань.

«Штучний інтелект дуже швидко переходить від пошуку та генерації тексту до реальних корпоративних рішень - перевірки контрагента, оцінювання постачальника, кредитного аналізу або комплаєнсу. У такій моделі критично важливо, на яких саме даних AI ухвалює або рекомендує рішення», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

За його словами, відкритої інформації з інтернету для критично важливих бізнес-рішень недостатньо.

«AI може дуже швидко обробляти інформацію, але швидкість сама по собі не гарантує її достовірності. Якщо система неправильно ідентифікувала юридичну особу, не побачила материнську компанію, бенефіціара або зміну структури власності, автоматизація лише пришвидшить помилку. Саме тому перевірені корпоративні дані стають фундаментом корпоративного AI», - наголосив Уракін.

Dun & Bradstreet повідомляє, що її глобальна інформаційна інфраструктура охоплює понад 600 млн публічних і приватних компаній більш ніж у 200 країнах.

Для українських компаній розвиток таких технологій означає, що міжнародна бізнес-ідентифікація та якість корпоративних даних набуватимуть ще більшого значення. Якщо раніше інформацію про підприємство перевіряв переважно співробітник банку, інвестора або закупівельного департаменту, надалі частина такої перевірки дедалі частіше виконуватиметься автоматизованими AI-системами.

Розбіжності в англомовній назві компанії, адресі, інформації про керівництво або власників можуть у такій ситуації впливати не лише на швидкість ручного due diligence, а й на результати автоматичного аналізу.

«Український бізнес має готуватися до середовища, де його дедалі частіше перевірятиме не людина, а алгоритм. Для цього корпоративний профіль має бути однозначним, актуальним і придатним для машинної ідентифікації. D-U-N-S Number і глобальні бізнес-дані D&B фактично стають одним із інструментів такої цифрової довіри», - додав Уракін.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. Компанія надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінювання кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу, управління ланцюгами постачання та роботи з корпоративними даними.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B-«Інтерфакс-Україна» допомагає українським компаніям працювати з міжнародними бізнес-даними, перевіряти іноземних партнерів та отримувати D-U-N-S Number.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B - dnb.ua, електронною поштою [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.