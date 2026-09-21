Три спортсменки Славської громади стали першими переможницями програми "GORO Сходження"

Милана Білинець, Діана Ткачик та Марія Гашпар представляють три види спорту — тхеквондо, футбол і гірськолижний спорт. Вони вже мають вагомі результати на всеукраїнському та міжнародному рівнях і за підсумками першого етапу програми "GORO Сходження" отримають підтримку для подальшого спортивного розвитку.

Загальний бюджет першого етапу програми становить 750 000 грн. Кошти спрямують на участь спортсменок у змаганнях і тренувальних зборах, придбання екіпірування та інші потреби, необхідні для їхньої підготовки й подальшого розвитку.

14-річна Милана Білинець із села Волосянка вже має медалі міжнародних рейтингових турнірів з тхеквондо: золото на Bosnia Open і Riga Open, срібло на Bulgaria Open та бронзу на Austria Open. В Україні вона перемагала на Чемпіонаті України серед ДЮСШ, Кубку Президента ВТФ, Кубку гетьмана та інших змаганнях. У цьому сезоні Милана стала чемпіонкою України одразу у двох вагових категоріях. Протягом року спортсменка провела 25 поєдинків (50 раундів) і перемогла в усіх. За кілька днів до оголошення результатів програми "Сходження" вона також здобула золото на чемпіонаті України серед кадетів. За результатами виступів в Україні та на міжнародній арені Милана виборола право представляти Україну на чемпіонаті Європи у складі національної збірної з олімпійського тхеквондо. Вона стала першою спортсменкою зі Стрийського району та Славської громади, яка досягла такого результату в цьому виді спорту. Її мета на наступні 12 місяців — стати чемпіонкою Європи.

Фото: Милана Білинець, Чемпіонат України і всеукраїнський рейтинговий турнір "Західний п’єдестал", вересень 2026.

14-річна Діана Ткачик з с. Нижня Рожанка поєднує виступи у футболі та футзалі. У сезоні 2025/2026 років вона стала срібною призеркою чемпіонату України з футзалу та допомогла своїй команді вийти до Вищої ліги чемпіонату України. Діана також виступає у чемпіонаті України з футболу в різних вікових категоріях. Єдина спортсменка зі Славської громади, яка регулярно грає у дівочому чемпіонаті України у складі команди ІФСЛ (Івано-Франківський спортивний ліцей). Наступна ціль спортсменки — перемога в чемпіонаті України у Вищій лізі WU-15.

Фото: Діана Ткачик (праворуч на фото) з подругою з команди, Тетяною Мендришорою, турнір TARGET, Київ, 2026

14-річна Марія Гашпар з селища Славсько — вихованка Славської СДЮСШОР та членкиня збірної України з гірськолижного спорту. У 2026 році вона здобула золото чемпіонату України у слаломі та слаломі-гіганті, а також перемогла на всеукраїнських змаганнях і на чемпіонаті Львівської області. Цього року Марію також включили до змінного складу Державного центру олімпійської підготовки. Її цілі на наступні 12 місяців — перемогти на чемпіонаті України, виконати норматив кандидата у майстри спорту України та стати призеркою міжнародних змагань.

Фото: Марія Гашпар, Всеукраїнські змагання, Поляна, січень 2026

Як обирали переможців

Заявки учасників програми "GORO Сходження" оцінювала конкурсна комісія, до якої увійшли помічник головного тренера національної збірної України з футболу Володимир Єзерський, професійний тенісист Сергій Стаховський, директор з розвитку GORO Ростислав Михальчук та керівник гірськолижної інфраструктури GORO Андрій Дьомін. Комісія враховувала спортивні результати учасників, регулярність тренувань, рівень змагань, попередні досягнення та цілі подальшого розвитку.

"У кожної з цих спортсменок свій шлях і своя наступна вершина. Для однієї це чемпіонат Європи, для іншої — перемога в чемпіонаті України чи виконання спортивного нормативу. Завдання GORO — дати їм ресурс, який допоможе зосередитися на розвитку й зробити наступний крок у спорті", — говорить Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

"У юному віці прогрес у спорті залежить не лише від таланту та праці, а й від доступу до змагань, якісних тренувань і належного екіпірування. Це дуже практичні речі, але саме вони часто визначають, наскільки швидко спортсмен може розвиватися. Важливо, що програма закриває саме такі реальні потреби", — розповідає Сергій Стаховський, професійний тенісист.

Про програму "GORO Сходження"

Програма "GORO Сходження" — ініціатива GORO Mountain Resort для підтримки юних спортивних талантів і розвитку Славської громади. Податися на неї можуть діти й молодь віком від 10 до 18 років, які займалися спортом на змагальному рівні, регулярно тренувалися, мали підтверджені досягнення та потенціал для подальшого розвитку. Пілотний етап "GORO Сходження" передбачав підтримку трьох спортсменів або спортсменок із загальним бюджетом 750 тис. грн. Кошти можна буде спрямувати на участь у змаганнях і тренувальних зборах, придбання екіпірування та інші потреби, пов’язані зі спортивним розвитком. У планах GORO розширити програму на більшу кількість спортсменів. Програма доповнила чинну в Славській громаді Програму розвитку обдарованості, у межах якої у 2025 році дітям і молоді виплатили 1,2 млн грн грошових винагород, з них 225 тис. грн — молодим спортсменам.