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Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine пройде в Києві 1 жовтня

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Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine пройде в Києві 1 жовтня
Фото: Forbes Ukraine

 1 жовтня у Києві відбудеться Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine: як зберігати масштаб амбіцій та керувати бізнесом на п’ятому році війни

Те, що спочатку здавалося спринтом, а згодом – марафоном, перетворилося на виснажливе подолання дистанції без кінцевої точки. На п’ятий рік повномасштабної війни вичерпується ресурс людей, команд і самих лідерів. 1 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збирає Саміт СЕО – щорічну стратегічну зустріч перших осіб бізнесу про лідерство, яке починається там, де закінчується запас сил.

Подія об'єднає понад 300 топменеджерів: генеральних директорів, власників в операційному управлінні, очільників C-suite (COO, CFO, CHRO) та керівників українських офісів міжнародних компаній.

Замість загальних теорій спікери саміту зосередяться на практичних відповідях на ключові виклики:

  1. Керування виснаженими командами та High-Performance Culture: Як працювати в умовах асинхронності, коли люди мають різний досвід війни та різний рівень енергії, і як вимагати результату без втрати стандартів якості.
  2. Формування C-Suite та енергія організації: Де шукати сильну топову команду, як розподіляти відповідальність та звідки СЕО брати внутрішній ресурс, коли звична мотивація більше не працює.
  3. Великі ставки та стратегія майбутнього: Як продовжувати інвестувати, розширювати масштаб і планувати на декілька років уперед в умовах повної невідомості.

Серед спікерів саміту:

  • Тарас Чмут – керівник фонду «Повернись живим»
  • Вʼячеслав Климов – співзасновник «Нової пошти», президент Спілки українських підприємців
  • Олександр Богуцький – CEO StarLightMedia
  • Василь Даниляк – CEO ОККО
  • Сергій Гришков — CEO Uklon
  • Антон Павловський — засновник та CEO Headway
  • Джефф Смарт — засновник ghSMART, автор світового бестселера «Як наймати найкращих» (онлайн)
  • Рената Дельпорте — старша віцепрезидентка з HR у SoftServe

Учасники саміту отримають можливість звірити власні стратегічні орієнтири у колі рівних, знайти партнерів та зафіксувати антикризові управлінські рішення на 2027 рік.

Детальна програма, повний перелік спікерів за посиланням.
Встигніть забронювати свій квиток!

#сео #саміт #forbes_ukraine
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