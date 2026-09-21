Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine пройде в Києві 1 жовтня

1 жовтня у Києві відбудеться Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine: як зберігати масштаб амбіцій та керувати бізнесом на п’ятому році війни

Те, що спочатку здавалося спринтом, а згодом – марафоном, перетворилося на виснажливе подолання дистанції без кінцевої точки. На п’ятий рік повномасштабної війни вичерпується ресурс людей, команд і самих лідерів. 1 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збирає Саміт СЕО – щорічну стратегічну зустріч перших осіб бізнесу про лідерство, яке починається там, де закінчується запас сил.

Подія об'єднає понад 300 топменеджерів: генеральних директорів, власників в операційному управлінні, очільників C-suite (COO, CFO, CHRO) та керівників українських офісів міжнародних компаній.

Замість загальних теорій спікери саміту зосередяться на практичних відповідях на ключові виклики:

Керування виснаженими командами та High-Performance Culture: Як працювати в умовах асинхронності, коли люди мають різний досвід війни та різний рівень енергії, і як вимагати результату без втрати стандартів якості. Формування C-Suite та енергія організації: Де шукати сильну топову команду, як розподіляти відповідальність та звідки СЕО брати внутрішній ресурс, коли звична мотивація більше не працює. Великі ставки та стратегія майбутнього: Як продовжувати інвестувати, розширювати масштаб і планувати на декілька років уперед в умовах повної невідомості.

Серед спікерів саміту:

Тарас Чмут – керівник фонду «Повернись живим»

– керівник фонду «Повернись живим» Вʼячеслав Климов – співзасновник «Нової пошти», президент Спілки українських підприємців

– співзасновник «Нової пошти», президент Спілки українських підприємців Олександр Богуцький – CEO StarLightMedia

– CEO StarLightMedia Василь Даниляк – CEO ОККО

– CEO ОККО Сергій Гришков — CEO Uklon

— CEO Uklon Антон Павловський — засновник та CEO Headway

— засновник та CEO Headway Джефф Смарт — засновник ghSMART, автор світового бестселера «Як наймати найкращих» (онлайн)

— засновник ghSMART, автор світового бестселера «Як наймати найкращих» (онлайн) Рената Дельпорте — старша віцепрезидентка з HR у SoftServe

Учасники саміту отримають можливість звірити власні стратегічні орієнтири у колі рівних, знайти партнерів та зафіксувати антикризові управлінські рішення на 2027 рік.