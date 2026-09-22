Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2026

Компанія «Хуавей Україна» запрошує студентів до участі у щорічному командному змаганні Student Tech Challenge, що проходитиме за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У межах змагання учасники команд розроблятимуть інноваційні рішення для актуальних викликів у галузях телекомунікацій, комп'ютерних мереж і цифрової енергетики. Проєктна робота під керівництвом тренерів і за менторства представників компанії передбачатиме розробку креативних сучасних підходів для реалізації запропонованих завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи та матимуть унікальну можливість долучитися до стажувальної програми в компанії «Хуавей Україна».

Детальніше про конкурс, регламент та умови участі можна дізнатися на офіційній сторінці: https://techchallenge.com.ua

Учасники змагатимуться за такими напрямами:

Radio Access Network Planning;

Datacom Engineering;

Digital Energy.

Конкурс відбуватиметься у змішаному форматі в кілька етапів:

Перший етап (6–26 жовтня) — включатиме онлайн-зустрічі, напрацювання командами рішень разом із тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєктів і підготовку презентацій.

включатиме онлайн-зустрічі, напрацювання командами рішень разом із тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєктів і підготовку презентацій. Другий етап (26–27 жовтня) — передбачатиме проведення півфіналу. Журі за категоріями оцінить напрацьовані рішення та визначить фіналістів для переходу до наступного етапу.

передбачатиме проведення півфіналу. Журі за категоріями оцінить напрацьовані рішення та визначить фіналістів для переходу до наступного етапу. Третій етап (27 жовтня – 3 листопада) — включатиме продовження менторинг-сесій для команд-фіналістів і підготовку до пітчингів.

включатиме продовження менторинг-сесій для команд-фіналістів і підготовку до пітчингів. Четвертий етап (4–5 листопада) — проводитиметься у змішаному форматі (онлайн або офлайн у Києві) та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів галузі.

проводитиметься у змішаному форматі (онлайн або офлайн у Києві) та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів галузі. Фінал змагань (6 листопада) — пройде в офлайн-форматі та включатиме урочисту церемонію нагородження переможців за результатами оцінювання журі.

Вимоги до учасників

Студентські команди у складі 2–5 осіб, що навчаються на бакалавраті (починаючи з третього року навчання) та магістратурі (першого року навчання) ЗВО України.

Спеціальності: конкурс відкритий для всіх студентів інженерних і технічних спеціальностей, а також суміжних політехнічних напрямів.

Володіння англійською мовою не нижче рівня B1, адже захист проєкту під час пітчингу відбуватиметься англійською мовою.

Повністю сформований склад команди (2–5 осіб) на момент заповнення анкети.

Кількість команд від одного університету в межах кожної зазначеної категорії обмежена.

Самостійний вибір викладача-тренера.

Аби взяти участь у конкурсі, кандидати мають заповнити гугл-форму за покликанням:

https://forms.gle/GFmfeoLJgUgtJrAv6

Чекаємо вас на Student Tech Challenge-2026!