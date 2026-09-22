Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2026

Компанія «Хуавей Україна» запрошує студентів до участі у щорічному командному змаганні Student Tech Challenge, що проходитиме за підтримки Міністерства освіти і науки України.
У межах змагання учасники команд розроблятимуть інноваційні рішення для актуальних викликів у галузях телекомунікацій, комп'ютерних мереж і цифрової енергетики. Проєктна робота під керівництвом тренерів і за менторства представників компанії передбачатиме розробку креативних сучасних підходів для реалізації запропонованих завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи та матимуть унікальну можливість долучитися до стажувальної програми в компанії «Хуавей Україна».
Детальніше про конкурс, регламент та умови участі можна дізнатися на офіційній сторінці: https://techchallenge.com.ua
Учасники змагатимуться за такими напрямами:
- Radio Access Network Planning;
- Datacom Engineering;
- Digital Energy.
Конкурс відбуватиметься у змішаному форматі в кілька етапів:
- Перший етап (6–26 жовтня) — включатиме онлайн-зустрічі, напрацювання командами рішень разом із тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєктів і підготовку презентацій.
- Другий етап (26–27 жовтня) — передбачатиме проведення півфіналу. Журі за категоріями оцінить напрацьовані рішення та визначить фіналістів для переходу до наступного етапу.
- Третій етап (27 жовтня – 3 листопада) — включатиме продовження менторинг-сесій для команд-фіналістів і підготовку до пітчингів.
- Четвертий етап (4–5 листопада) — проводитиметься у змішаному форматі (онлайн або офлайн у Києві) та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів галузі.
- Фінал змагань (6 листопада) — пройде в офлайн-форматі та включатиме урочисту церемонію нагородження переможців за результатами оцінювання журі.
Вимоги до учасників
- Студентські команди у складі 2–5 осіб, що навчаються на бакалавраті (починаючи з третього року навчання) та магістратурі (першого року навчання) ЗВО України.
- Спеціальності: конкурс відкритий для всіх студентів інженерних і технічних спеціальностей, а також суміжних політехнічних напрямів.
- Володіння англійською мовою не нижче рівня B1, адже захист проєкту під час пітчингу відбуватиметься англійською мовою.
- Повністю сформований склад команди (2–5 осіб) на момент заповнення анкети.
- Кількість команд від одного університету в межах кожної зазначеної категорії обмежена.
- Самостійний вибір викладача-тренера.
Аби взяти участь у конкурсі, кандидати мають заповнити гугл-форму за покликанням:
https://forms.gle/GFmfeoLJgUgtJrAv6
Чекаємо вас на Student Tech Challenge-2026!