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Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2026

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Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2026

Компанія «Хуавей Україна» запрошує студентів до участі у щорічному командному змаганні Student Tech Challenge, що проходитиме за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У межах змагання учасники команд розроблятимуть інноваційні рішення для актуальних викликів у галузях телекомунікацій, комп'ютерних мереж і цифрової енергетики. Проєктна робота під керівництвом тренерів і за менторства представників компанії передбачатиме розробку креативних сучасних підходів для реалізації запропонованих завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи та матимуть унікальну можливість долучитися до стажувальної програми в компанії «Хуавей Україна».

Детальніше про конкурс, регламент та умови участі можна дізнатися на офіційній сторінці: https://techchallenge.com.ua

Учасники змагатимуться за такими напрямами:

  • Radio Access Network Planning;
  • Datacom Engineering;
  • Digital Energy.

Конкурс відбуватиметься у змішаному форматі в кілька етапів:

  • Перший етап (6–26 жовтня) — включатиме онлайн-зустрічі, напрацювання командами рішень разом із тренерами, роботу з менторами компанії над вдосконаленням проєктів і підготовку презентацій.
  • Другий етап (26–27 жовтня) — передбачатиме проведення півфіналу. Журі за категоріями оцінить напрацьовані рішення та визначить фіналістів для переходу до наступного етапу.
  • Третій етап (27 жовтня – 3 листопада) — включатиме продовження менторинг-сесій для команд-фіналістів і підготовку до пітчингів.
  • Четвертий етап (4–5 листопада) — проводитиметься у змішаному форматі (онлайн або офлайн у Києві) та включатиме пітчинг ідей та їхнє оцінювання незалежним журі, що складається з експертів галузі.
  • Фінал змагань (6 листопада) — пройде в офлайн-форматі та включатиме урочисту церемонію нагородження переможців за результатами оцінювання журі.

Вимоги до учасників

  • Студентські команди у складі 2–5 осіб, що навчаються на бакалавраті (починаючи з третього року навчання) та магістратурі (першого року навчання) ЗВО України.
  • Спеціальності: конкурс відкритий для всіх студентів інженерних і технічних спеціальностей, а також суміжних політехнічних напрямів.
  • Володіння англійською мовою не нижче рівня B1, адже захист проєкту під час пітчингу відбуватиметься англійською мовою.
  • Повністю сформований склад команди (2–5 осіб) на момент заповнення анкети.
  • Кількість команд від одного університету в межах кожної зазначеної категорії обмежена.
  • Самостійний вибір викладача-тренера.

Аби взяти участь у конкурсі, кандидати мають заповнити гугл-форму за покликанням:

https://forms.gle/GFmfeoLJgUgtJrAv6

Чекаємо вас на Student Tech Challenge-2026!

#student_tech_challenge
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