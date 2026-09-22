Що сьогодні стримує активніше зростання кредитування бізнесу в Україні

Можливості для розширення кредитування українського бізнесу сьогодні залежать не лише від готовності банків брати ризик. Дедалі більшого значення набувають макроекономічні умови та здатність самих компаній зберігати фінансову й операційну спроможність в умовах війни.

Про це представники UGB (Укргазбанк) говорили під час щорічного круглого столу ЄБРР щодо стійкості банківського сектору України в умовах війни, який відбувся днями у Лондоні. У центрі дискусії були фактори, що впливають на можливості розширення кредитування, стійкість банків і бізнесу в умовах безпекових викликів, а також кадрові та операційні ризики.

UGB (Укргазбанк) на заході представляли Родіон Морозов, в.о. голови правління банку, та Майя Ганеліна, директорка департаменту міжнародного співробітництва UGB.

Російські атаки на виробничі об’єкти, інфраструктуру та ланцюги постачання впливають на фінансові можливості компаній. Бізнесу доводиться перенаправляти частину ресурсів із капітальних інвестицій на підтримку поточної роботи, резервне енергозабезпечення та відновлення пошкоджених активів.

До цього додається висока вартість ресурсів. Облікова ставка НБУ становить 16%, що впливає на умови залучення фінансування. Паралельно банківський сектор адаптує планування капіталу та управління балансами до європейських стандартів банківського нагляду.

«Стійкість банківського сектору сьогодні напряму пов’язана зі стійкістю українського бізнесу та економіки загалом. Тому важливо знаходити баланс між виваженим управлінням ризиками та збереженням можливостей для фінансування розвитку. В умовах війни це потребує спільної роботи банків, держави та міжнародних партнерів», – зазначив Родіон Морозов.

Для банків це означає необхідність ширше оцінювати спроможність позичальника: враховувати не лише фінансові результати, а й безпекові фактори, розташування активів, стійкість бізнес-моделі та здатність компанії підтримувати операційну діяльність.

Важливим елементом підтримки кредитування в таких умовах є співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та механізми розподілу ризиків.

«Співпраця з ЄБРР дає нам можливість залучати додаткові інструменти підтримки українського бізнесу, зокрема механізми розподілу ризиків. Сьогодні такі партнерства мають особливе значення», – додала Майя Ганеліна.

Практичні результати співпраці UGB та ЄБРР були також відзначені під час заходу. Банк отримав три нагороди - Residential ESSF Champions, Veteran Finance Champion та TFP Titans of Ukraine – за результати роботи банку у напрямах проєктів енергоефективності для домогосподарств, підтримки ветеранського бізнесу та торговельного фінансування.

UGB та ЄБРР системно співпрацюють у напрямі підтримки українського бізнесу та енергетичної стійкості. Спільні програми передбачають механізми розподілу ризиків для фінансування МСБ та інвестицій у генерацію, накопичення енергії й енергоефективність. У 2026 році черговий транш у межах такого механізму має забезпечити €148 млн нового фінансування, передусім для ММСП.

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