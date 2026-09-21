Cosmolot сплатив понад 1,5 млрд грн податків

Понад 1,5 млрд грн податків і зборів перерахував Cosmolot до державного бюджету з січня 2024 року по серпень 2026 року.

З вересня 2026 року Cosmolot повноцінно відновив операційну діяльність в Україні. Попри період блокування та часткового обмеження діяльності, компанія в повному обсязі виконала свої фінансові зобов'язання перед державою, вкотре підтвердила статус сумлінного платника податків у сфері азартних ігор України.

Загалом із січня 2024 року по серпень 2026 року Cosmolot перерахував до державного бюджету понад 1,54 млрд грн. З них:

податок на прибуток і дохід: понад 1,43 млрд грн;

плата за ліцензію понад 57 млн грн;

інші податки та збори: понад 46,3 млн грн.

Наразі операційна діяльність Cosmolot повністю відновлена. Компанія здійснює діяльність на підставі чинної ліцензії в Україні, успішно пройшовши всі етапи комплаєнс-перевірки, та бере участь у тестуванні Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).

Нагадаємо, що у 2024 році компанія була одним із найбільших платників податків та перерахувала до державного бюджету близько 2,4 млрд грн. В кінці цього ж року Cosmolot увійшов до складу американської Nevada Gaming Holding, яка має на меті закріпити лідерство бренду на українському та європейському ринках азартних ігор та посилити внесок у державний бюджет України.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 28.01.2026, видана ТОВ «СПЕЙСИКС» на підставі Рішення Агентства ПлейСіті №11-Р від 14.01.2026

РЕКЛАМА