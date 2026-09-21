«Укрнафта» та ORLEN підписали меморандум про постачання пального до України

«Укрнафта» та ORLEN розширюють стратегічне партнерство у постачанні нафтопродуктів до України та логістиці.

На полях Саміту Карпатської вісімки українська та польська державні нафтові компанії підписали меморандум, спрямований на посилення енергетичної стійкості України та диверсифікацію імпорту пального.

«Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA постійно працює над тим, щоб населення України отримувало якісний ресурс за справедливою ціною. В період зростання попиту минулої зими компанія наростила імпорт нафтопродуктів. З самого початку кризи на Близькому Сході наші спеціалісти займаються диверсифікацією джерел пального. Підписання меморандуму з ORLEN - це стабільність імпортних поставок та забезпечення усіх потреб людей в Україні», - підкреслив комерційний директор АТ «Укрнафта» Владислав Войтенко.

«Документ передбачає постачання нафтопродуктів в Україну на суму до 500 млн доларів, що дозволить забезпечити населення якісним пальним в умовах кризи на Близькому Сході. Також розглядається потенційне залучення паливовозів для посилення логістичної складової «Укрнафти», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Усі ці кроки значною мірою зміцнять енергетичну безпеку України та дозволять забезпечити пальним людей та критичні галузі».

«Укрнафта» забезпечує стабільну наявність якісного ресурсу та оперативність у забезпеченні попиту.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.