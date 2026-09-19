ШІ та бізнес: Київська ТПП проведе безкоштовну навчальну програму для підприємців 29-30 вересня

Київ. 29-30 вересня 2026 року за підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації Київська торгово-промислова палата проведе дводенну навчальну програму для керівників та власників бізнесу на тему: «ШІ: чи здатний замінити людину і як його використовувати».

Під час заходу учасники ознайомляться з практичними аспектами застосування штучного інтелекту в бізнесі, державному секторі та фінансовій сфері. Своїм досвідом поділяться експерти та практики у сфері впровадження ШІ-рішень, використання AI-агентів, а також державного регулювання цієї галузі в Україні та світі.

Програма передбачає розгляд таких тем:

побудова цифрової держави із застосуванням штучного інтелекту;

сучасні тенденції використання ШІ в Україні;

регулювання штучного інтелекту у світі та в Україні;

оптимізація бізнес-процесів за допомогою ШІ;

підвищення конкурентоспроможності компаній;

використання сучасних AI-агентів у веденні бізнесу;

застосування ШІ у фінансових установах;

безпекові аспекти використання штучного інтелекту.

Кожну тему буде проілюстровано практичними кейсами, прикладами успішного впровадження та нестандартними ситуаціями з бізнес-практики.

Участь у програмі безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 28 вересня 2026 року за посиланням: https://ai-kcci.biz.ua/.

Для підприємств Києва захід відбудеться в офлайн-форматі, для учасників з інших регіонів буде доступне онлайн-підключення через Zoom.

Після завершення навчання учасники отримають сертифікати.

Актуальна програма заходу публікується на сайті https://ai-kcci.biz.ua/ та на сторінці Київської торгово-промислової палати у Facebook: https://www.facebook.com/kyivcci.