ШІ та бізнес: Київська ТПП проведе безкоштовну навчальну програму для підприємців 29-30 вересня

Київ. 29-30 вересня 2026 року за підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації Київська торгово-промислова палата проведе дводенну навчальну програму для керівників та власників бізнесу на тему: «ШІ: чи здатний замінити людину і як його використовувати».
Під час заходу учасники ознайомляться з практичними аспектами застосування штучного інтелекту в бізнесі, державному секторі та фінансовій сфері. Своїм досвідом поділяться експерти та практики у сфері впровадження ШІ-рішень, використання AI-агентів, а також державного регулювання цієї галузі в Україні та світі.
Програма передбачає розгляд таких тем:
- побудова цифрової держави із застосуванням штучного інтелекту;
- сучасні тенденції використання ШІ в Україні;
- регулювання штучного інтелекту у світі та в Україні;
- оптимізація бізнес-процесів за допомогою ШІ;
- підвищення конкурентоспроможності компаній;
- використання сучасних AI-агентів у веденні бізнесу;
- застосування ШІ у фінансових установах;
- безпекові аспекти використання штучного інтелекту.
Кожну тему буде проілюстровано практичними кейсами, прикладами успішного впровадження та нестандартними ситуаціями з бізнес-практики.
Участь у програмі безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 28 вересня 2026 року за посиланням: https://ai-kcci.biz.ua/.
Для підприємств Києва захід відбудеться в офлайн-форматі, для учасників з інших регіонів буде доступне онлайн-підключення через Zoom.
Після завершення навчання учасники отримають сертифікати.
Актуальна програма заходу публікується на сайті https://ai-kcci.biz.ua/ та на сторінці Київської торгово-промислової палати у Facebook: https://www.facebook.com/kyivcci.