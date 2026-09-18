ПУМБ до кінця 2026 року пропонує ФОП спеціальні умови обслуговування

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) запустив акційну пропозицію «ФОП без меж», у межах якої підприємці можуть скористатися спеціальними умовами обслуговування рахунку, еквайрингу та кредитування.

Пропозиція діє для фізичних осіб-підприємців, які відкриють рахунок у ПУМБ до 31 грудня 2026 року.

Зокрема, нові клієнти банку отримують обслуговування рахунку ФОП без плати до кінця 2027 року. Також для них передбачено необмежену кількість платежів у гривні без комісії в операційний час.

Окремою умовою пропозиції є можливість після сплати податків переказувати без комісії до 200 тис. грн із рахунку ФОП на власну картку фізичної особи в ПУМБ. Надалі ці кошти також можна без комісії знімати в банкоматах банку.

Для підприємців, які приймають безготівкові платежі, ПУМБ пропонує підключення торговельного еквайрингу за тарифом 1,1% від суми операції. Крім того, до 31 липня 2027 року діють спеціальні умови користування POS-терміналами без абонентської плати. Тариф 1,1% застосовується до 15 липня 2027 року. Приєднатися до пропозиції можна до кінця 2026 року.

Також у межах акції підприємцям доступний кредит «всеБІЗНЕС для ФОП». Умови передбачають 0% разової комісії за видачу кредиту та ухвалення рішення банком протягом одного дня. Попереднє рішення щодо фінансування клієнт може отримати ще до відкриття рахунку в ПУМБ. Максимальна сума кредитування становить до 3 млн грн, строк фінансування може складати 12, 24 або 36 місяців.

За даними банку, пропозиція «ФОП без меж» спрямована на зниження операційних витрат підприємців та спрощення доступу до базових банківських сервісів для ведення бізнесу.

Акція «ФОП без меж» діє з 19 серпня до 31 грудня 2026 року. Детальні умови, обмеження та строки дії окремих складових пропозиції розміщені на сайті ПУМБ.

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