KSE Campus Obolon підбиває підсумки спортивного літа 2026

KSE Campus Obolon підбиває підсумки літа: 100+ тренувань, 1000+ учасників спортивних подій і команда ветеранів на шляху до міжнародних змагань у Словенії.

Влітку 2026 року на KSE Campus Obolon пройшло понад 100 тренувань, а до спортивних подій долучилися понад 1000 людей. Кампус на території гольф-клубу на Оболонській набережній продовжує наповнюватися спортивним і громадським життям.

Розвиваючи простір на Оболоні, KSE поставила собі завдання — давати життя цій території і робити її відкритою: для студентів, ветеранської спільноти та мешканців району, а не лише для університету. Спортивний напрям став одним з інструментів цього завдання.

Основа спортивного життя кампусу — гольф. Спільнота навколо гольфу від KSE Veterans Office налічує понад 150 людей: ветерани, ветеранки та діючі військовослужбовці тренуються тут упродовж сезону. Окремо тренуються дружини військових і ветеранів. До гольфу долучаються також студенти та діти. Поряд з гольфом на кампусі проходять заняття зі стретчингу — для спільноти KSE та мешканців Оболоні.

Команда KSE Veterans Office з гольфу представить KSE та Україну на міжнародних змаганнях у Словенії. 7–11 жовтня шість ветеранів візьмуть участь у 1st Ukraine Pitch & Putt Open Championship 2026 на полі Golf Brdo. Вони змагатимуться разом із військовослужбовцями, ветеранами та представниками університетів зі Словенії, Іспанії, Великої Британії й Туреччини. До цього старту команда готувалася протягом сезону: ветерани регулярно тренувалися у KSE Campus Obolon і вдосконалювали техніку.

KSE вже розвиває у своїх просторах концепцію Art & Science — простір, де сучасне мистецтво і наука взаємодіють для нових ідей. Спортивний напрям на Оболоні працює за тим самим принципом: фізична активність, наука й освіта перетинаються в одному просторі — Sport & Science. Метааналіз понад 8000 студентів (Frontiers in Psychology, 2025) показує: регулярні фізичні вправи знижують депресію, тривожність і стрес. Це один з аргументів, чому фізична активність — частина підтримки психологічного стану студентів, ветеранів і мешканців громади.

У планах кампусу — національний шаховий турнір «Кубок Оболоні», який вдруге збере найсильніших шахістів країни; подія з ментального здоров'я для дітей спільно з Gen.Ukrainian; закриття гольф-сезону; програма терапевтичного садівництва для молоді та ветеранської спільноти з облаштуванням теплиці. На кампусі вже є Сад пам'яті — навколо нього також планують окрему програму.

У провідних університетах світу спорт — не додаток до навчання, а частина того, як кампус утримує студентів і формує спільноту. Oxford University Golf Club і Cambridge University Golf Club з 1878 року щороку проводять Varsity Match — один із найстаріших студентських спортивних турнірів у світі. KSE будує спортивний напрям на Оболоні за тим самим принципом: власна інфраструктура і командна традиція, а не сезонна активність.

«Спортивний напрям на кампусі продовжує розширюватись: додаємо нові види спорту й нові формати подій для спільноти. Ми орієнтуємось на університети, де спорт — частина кампусу, а не сезонний додаток. Великі спортивні події, ветеранський спорт і терапевтичне садівництво — перші кроки цього плану», — Тимофій Брік, ректор KSE University.

KSE Campus Obolon — простір KSE на Оболонській набережній у Києві. Тут проходять спортивні, культурні та освітні події для студентів KSE, ветеранської спільноти й мешканців Оболоні. Слідкуйте за анонсами.

Київська школа економіки (KSE) — провідна мультидисциплінарна освітня та дослідницька інституція, що поєднує академічну досконалість, підприємницьке мислення, науку й технології для створення рішень для суспільства, бізнесу та держави.

До екосистеми KSE входять п’ять ключових напрямів: KSE University з міжнародними бакалаврськими, магістерськими та PhD-програмами; KSE Business School із програмами MBA, eMBA, корпоративним навчанням і короткостроковими професійними курсами; KSE ProfTech, що готує фахівців прикладних і технічних спеціальностей; KSE Institute — аналітичний центр, який досліджує економіку, політику та бізнес; KSE Foundation, що акумулює ресурси для інституційного розвитку KSE та реалізує загальнонаціональні освітні, гуманітарні й оборонні ініціативи.

Заснована в 1996 році.