Форум "Think Small First - спочатку думай про малих" відбудеться у Києві

Представники влади та бізнесу, Європарламенту та аналітичних центрів зберуться на Форумі "Think Small First — Спочатку думай про малих", щоб обговорити майбутнє українського малого та мікробізнесу в умовах податкових реформ, виконання вимог МВФ та євроінтеграції.

Організатор заходу — Національна бізнес-коаліція ММБ за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Коли: 21 вересня 2026 року, 10:00–14:30 (початок реєстрації о 09:30)

21 вересня 2026 року, 10:00–14:30 (початок реєстрації о 09:30) Де: м. Київ (в укритті, адреса буде повідомлена учасникам) та онлайн

м. Київ (в укритті, адреса буде повідомлена учасникам) та онлайн Участь: безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://forms.gle/MkPLbWA1mLvhhUU57

Програма заходу:

Секція 1. Think Small First: економічні та податкові реформи 2026

У фокусі дискусії — виконання міжнародних зобов’язань (МВФ, ЄС, Світовий банк) без створення нових бар’єрів для малого бізнесу, реформа спрощеної системи оподаткування, можливе розширення сфери застосування ПДВ та спрощення податкового адміністрування.

До обговорення долучаться член Комісії з економічної політики в ЄС Крассен Станчев, депутат Європарламенту Радан Канев, президент Польсько-Української Господарчої Палати та ексміністр економіки Польщі Яцек Пехота, народні депутати України Олексій Мовчан, Ігор Марчук та Ростислав Павленко, а також представники бізнес-об’єднань Борис Емельдеш і Леся Золотарьова.

Секція 2. Економічна стійкість в умовах війни: світовий досвід та рішення для України

Учасники розглянуть світовий досвід підтримки бізнесу під час збройних конфліктів, першочергові рішення для відновлення (зокрема ПЗУ "Фронт-сіті" та новий Трудовий кодекс), а також оцінять ефективність діючих інструментів підтримки.

Серед спікерів та учасників дискусії: голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади та містобудування Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики Галина Третьякова, заступниця Міністра економіки та довкілля України Дарія Марчак, заступниця Міністра фінансів України Світлана Воробей, бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен, а також представники бізнес-об’єднань Богдан Мосунов та Марина Паянок.

Модератор форуму: Дмитро Тузов.

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