10 українських дітей з прифронтових регіонів навчалися в Оксфорді безкоштовно

Десять українських школярів, переважно з прифронтових регіонів, пройшли безоплатне навчання у Великій Британії в межах освітньої програми «Право на освіту», яку реалізує Центр взаємодопомоги Together за підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського інституту розвитку освіти.

Як повідомили організатори, цього року на участь у програмі надійшло близько 500 заявок, з яких було відібрано десятьох учасників. Вони пройшли двотижневе навчання на літній програмі Oxford Royale в Оксфорді. Організатори забезпечили безоплатні навчання, проживання та харчування.

Діти обирали освітні напрями відповідно до власних інтересів, зокрема штучний інтелект, інженерію, історію, правознавство та кінематограф.

«500 заявок цього року показали, наскільки великим є запит українських дітей на якісну міжнародну освіту. Учасники програми отримали можливість зробити крок назустріч своїм професійним мріям», – зазначила засновниця Центру взаємодопомоги Together Валерія Никифорець.

Проєкт «Право на освіту» діє з 2024 року. За цей час його учасниками стали 17 українських школярів. Наступний відбір на програму заплановано на весну 2027 року.