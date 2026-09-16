У Києві відбудеться професійна зустріч «МЕТРОНОМ. Київ» про співпрацю девелоперів та архітекторів

30 вересня у Києві відбудеться професійна зустріч «МЕТРОНОМ. Київ», присвячена взаємодії девелоперів та архітекторів і створенню доданої вартості у проєктах нерухомості. Організатором заходу виступає медіагрупа DMNTR.

Зустріч пройде з 16:00 до 22:00 за адресою: вул. Князів Острозьких, 2, неподалік станції метро «Арсенальна».

«МЕТРОНОМ. Київ» розрахований на професійну аудиторію до 200 учасників, серед яких інвестори, девелопери, архітектори, виробники будівельних матеріалів та представники ринку нерухомості.

Основою ділової програми стануть три практичні кейси. Команди девелоперів та архітекторів представлять реальні проєкти, які виходять на ринок, і покажуть, як вибудовується співпраця між замовником та архітектором, які рішення впливають на цінність об'єкта та яким чином архітектурна концепція інтегрується у девелоперську модель.

Серед хедлайнерів заходу - представники A Development, AVG Group та A. Pashenko architects: Олексій Баранов, Юлія Полюхович, Андрій Пашенько та Андрій Войтко.

Другий кейс представлять SAGA Development та BGV Development - Андрій Вавриш, Анна Вікен, Євгеній Бінявський і Сергій Залевський.

У третьому кейсі візьмуть участь представники «Креатор-Буд» та AIMM - Ігор Гуда, Максим Мятко, Дмитро Струк, Юлія Дементєва та Людмила Чумак.

Реєстрація учасників розпочнеться о 16:00. Ділова частина із презентацією трьох кейсів триватиме з 17:00 до 19:30. Після неї, з 19:30 до 22:00, передбачена неформальна програма з джазом, фуршетом та нетворкінгом.

Організатори пропонують три формати участі. Вартість стандартного квитка становить 2,5 тис. грн і включає участь у діловій частині, фуршет та нетворкінг.

Преміум-квиток вартістю 5 тис. грн передбачає пріоритетну реєстрацію, місця у кращій зоні, розширену вечірню програму з фуршетом, сигарною церемонією та дегустацією віскі, а також окремий формат нетворкінгу.

Онлайн-участь коштує 1,5 тис. грн і передбачає доступ до трансляції ділової частини заходу з 17:00 до 19:30.

Кількість місць обмежена. Участь у заході та доступ до онлайн-трансляції можливі лише після попередньої реєстрації та оплати.

Реєстрація: медіагрупа DMNTR, тел. 077 777 25 47, 044 461 91 28.

Форма реєстрації та придбання квитків.

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