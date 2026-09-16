Два дні, що об’єднали FMCG-ринок: як пройшли PrivateLabel & FMCG Master та DistributionMaster 2026

3-4 вересня 2026 року в Києві, у Міжнародному виставковому центрі, відбулася XVIII Міжнародна виставка-конференція PrivateLabel&FMCG Master 2026 «Власна марка - власна перевага» - професійна подія для виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, постачальників і фахівців, які створюють, розвивають та масштабують власні торгові марки.

Організатором події виступила B2B медіа-група TradeMasterGroup - організатор профільних бізнес-подій для FMCG, ритейлу, дистрибуції та суміжних ринків України.

Партнери події

Генеральний партнер «НАША СИЛА»

Офіційний партнер ТОВ «ЕНЕРЖИ ТРЕЙД»

Кавовий партнер BAKERY FOOD INVESTMENT

IT-партнер СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ

Технологічний партнер FMCG MARKETPLACE LISTEX

Партнер з імпорту та дистрибуції техніки, аксесуарів і гаджетів - МЕРЕЖА МОБІЛЬНИХ АКСЕСУАРІВ

Партнер з документообігу та друку KONICA MINOLTA

Партнер з екологічної харчової упаковки «СТУДІОПАК»

Партнер конференції COLOBRIDGE

Партнер з дистрибуції AFINA GROUP

Алкогольний Партнер - AZNAURI

3 вересня: споживач, бренд і економіка ВТМ

Сергій Мицик, комерційний директор КФ «Десна», відкрив конференційну програму та модерував перший день, присвячений розвитку Private Label як самостійного інструменту конкурентної переваги для виробника й торговельної мережі.

Ольга Капустян, клієнт-партнерка Kantar Україна, представила дослідження про те, що насправді визначає вибір українцями продукції Private Label. Марина Забарило, комерційна директорка YouGov Ukraine, розкрила формулу успіху ВТМ у 2026 році на основі даних про купівельну поведінку. Катерина Ковальська, маркетологиня ТОВ «НАША СИЛА», розглянула співвідношення бренду виробника та ВТМ і пояснила, чому ці моделі можуть не конкурувати між собою, а виконувати різні ролі в асортименті та створенні цінності для покупця. Єлизавета Горган, Начальник відділу непродовольчої та стелажної продукції ВТМ, Сільпо, проаналізувала тренди споживчої поведінки та підходи, які допомагають ураховувати їх у стратегії Private Label. Лілія Дробаха, керівниця проєкту ВТМ мережі «Фора», поділилася досвідом побудови власної марки як окремого диференціатора мережі. Дарина Бровченко, Account & Partnership Manager Listex, показала, як якість цифрової картки товару впливає на продажі, e-commerce і взаємодію між виробником, дистриб’ютором та ритейлером. Максим Кореновський, керівник напряму ВТМ ТОВ «Вересень плюс», мережа «Файно Маркет», представив ВТМ як драйвер спільного розвитку ритейлу та виробника й окреслив практичні умови, за яких партнерство створює довгострокову цінність для обох сторін. Роман Згоранець, засновник групи компаній Private Label Development, розповів про можливості запуску дієтичних добавок під ВТМ для FMCG-ритейлу - від накопиченої експертизи фармацевтичного ринку до створення нової категорії та нової маржі. Петро Микитюк, комерційний директор мережі «Тайстра Груп», розкрив економіку ВТМ у регіональному ритейлі: реальні виклики запуску, критерії вибору категорій і прикладні інструменти зростання маржинальності. Сергій Скок, виконавчий директор компанії «АБ-Центр», представив сучасні програми автоматизації як відповідь на операційні виклики бізнесу та засіб підвищення керованості процесів. Роман Слугаєв, керівник служби торгового мерчендайзингу Kormotech, проаналізував конкуренцію ВТМ і брендів у категорії pet food, звернувши увагу на динаміку категорії, частку приватних марок у портфелях гравців та відповідність присутності на полиці внеску в оборот.

Сергій Лісунов, комерційний директор ТОВ «Бейкері Фуд Інвестмент», показав, як заморожені хлібобулочні вироби можуть стати драйвером Private Label: розширювати асортимент без додаткових виробничих потужностей, зменшувати списання й підтримувати тренд convenience. Тетяна Скоробагатова, експертка з трейд-маркетингу та категорійного менеджменту, розповіла, як дані змінюють роботу з категорією та асортиментом і допомагають знаходити точки зростання, оптимізувати витрати та масштабувати результат. Дмитро Бондаренко, директор з продажів компанії ММА, завершив ділову програму першого дня темою ексклюзивних торгових марок як альтернативи ВТМ у категорії мобільної електроніки та аксесуарів.

Перший день завершився церемонією PrivateLabel Award-2026 - Щорічної Національної премії у галузі власних торгових марок за підсумками 2025–2026 років.

Батарейки «НАША СИЛА» - Лідер категорії Private Label.

ТОВ «Сільпо-Фуд» - «Проєкт року Private Label».

ТОВ «Апельмон Прайм» - «Найкращий запуск нової ВТМ».

Мережа мультимаркетів «Аврора» - «Фаворит споживача».

ТОВ «Вересень плюс», мережа «Файно Маркет», - «Інновація року у ВТМ».

ТОВ «АТБ-Маркет» - «Лідер категорії Private Label».

METRO Cash & Carry Ukraine - «Private Label, що змінює правила гри».

VARUS, ТОВ «Омега», - «Креативний проєкт ВТМ».

ТОВ «Фора» - «Private Label для всієї родини»..

Мережа BLISK - «Найкраще співвідношення ціна-якість у ВТМ».

4 вересня: ринок FMCG, локалізація та нові моделі розвитку

Богдан Шепелюк, старший менеджер з постачання департаменту продукції «Власна торгова марка» ТОВ «Сільпо-Фуд», відкрив другий день конференції та задав фокус на практичну взаємодію ритейлу з виробниками й постачальниками. Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting, представив огляд ринку FMCG, змін попиту й пропозиції та факторів, які впливають на формування споживчих звичок у 2026 році. Богдан Погибляцький, менеджер з розвитку ТОВ «Енержи Трейд», розглянув поєднання бізнес-ефективності з високою соціальною та екологічною відповідальністю. Леся Іванченко, директорка ТОВ «Арт лайн», розкрила вплив геополітичних ризиків і торговельних обмежень на ланцюги постачання та пояснила, чому локалізація й співпраця з українськими виробниками стають стратегічними рішеннями. Наталія Краснощок, бренд-менеджерка ВТМ VARUS, поділилася практичним поглядом ритейлера на розвиток власних марок, роботу з асортиментом і побудову цінності для покупця в різних форматах торгівлі. Марія Цвид, Product Owner & Data Strategist Colobridge AI, розповіла, як машинне навчання та AI-агенти дають змогу персоналізувати просування Private Label без масових знижок і точніше працювати з різними сегментами покупців. Ігор Шевченко, заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації УКРНОІВІ, розкрив практичні аспекти реєстрації та монетизації прав на об’єкти інтелектуальної власності. Віталій Сопільняк, керівник відділу продажів національним мережам компанії «СтудіоПак», показав, як преміальна екологічна упаковка допомагає трансформувати ВТМ у високомаржинальний бренд і посилювати його сприйняття на полиці.

Юлія Голубкова, заступниця директора з товару з питань нових партнерств Auchan Україна, озвучила актуальний запит ритейлу на нових постачальників під ВТМ та категорії й формати, які закупівельники мереж шукають уже зараз. Дмитро Кондик, начальник відділу міжнародних реєстрацій торговельних марок УКРНОІВІ, пояснив можливості міжнародної реєстрації торговельної марки за Мадридською системою для компаній, які планують вихід на зовнішні ринки.

Паралельна програма Distribution Master-2026

У межах спільної подієвої платформи 3-4 вересня також відбулася конференція Distribution Master-2026 - професійний майданчик для виробників, дистриб’юторів і ритейлерів, присвячений трансформації дистрибуції, розвитку брендів та адаптації ланцюгів постачання до нових умов.

Модератором першого дня став Богдан Шепелюк - старший менеджер з постачання відділу непродовольчої та стелажної продукції Департаменту продукції «Власна торгова марка», Сільпо.

Аналітичну частину програми відкрив Дмитро Іващук, аналітик Pro-Consulting. У доповіді «Оцінка впливу імпорту товарів FMCG на український продовольчий ринок» він представив актуальну картину імпортних поставок і розглянув, як присутність іноземної продукції впливає на конкуренцію, ціни, структуру асортименту та позиції українських виробників. Ліна Стрєльнікова, керівниця ТОВ «МЕРЧ СЕРВІС», розповіла про мерчандайзинг як реальний інструмент конкурентної боротьби за покупця. Йшлося про те, як представленість товару, його розташування на полиці, контроль наявності та якість виконання в торговій точці впливають на продажі брендів і private label.. Анастасія Бутенко, Business Development Manager ПрАТ «САВ ОРБІКО», зосередилася на нових точках зростання та майбутньому дистрибуції. Денис Дмитренко, директор Департаменту ВТМ BERTA distribution, представив практичний шлях створення власного бренду дистриб’ютора - від пошуку перспективної категорії та формування продуктової концепції до вибору виробника, розроблення позиціонування і виведення товару на полицю. Олександр Мошуровський, виконавчий директор ПП «Галактика», присвятив виступ управлінню ризиками, маржинальністю та стійкістю дистрибуційного бізнесу. Всеволод Майберов, керівник відділу бакалійних продуктів NOVUS, розглянув довіру покупця як один із ключових активів постачальника. Олена Чурилова, Chief Marketing Officer Suziria Ukraine, представила системний погляд на формування портфеля дистриб’ютора.

Другий день конференції модерував Володимир Матяш, керівник департаменту трансформації та оптимізації бізнесу мережі "Тор-ба".

Наталія Крамар, генеральна директорка Food Sales, розповіла, як масштабувати FMCG-бізнес, коли звичні ринкові моделі більше не працюють. Наталія Кравець, керівниця групи з просування товарів Департаменту трейд-маркетингу ПрАТ «САВ ОРБІКО», розкрила сучасні очікування виробника від дистриб’ютора. Її колега Євгенія Кізенко, керівниця групи з просування товарів Департаменту трейд-маркетингу ПрАТ «САВ ОРБІКО», представила моделі ексклюзивної дистрибуції та співпраці з власними брендами, актуальні у 2026 році. Марина Ткаченко, директорка з маркетингу ТОВ «Ясенсвіт», розглянула колаборації як новий драйвер розвитку брендів. Наталія Реверчук, Chief Business Officer of Consumer Products Enzym Group, розповіла про принципи формування портфеля майбутнього. Євген Власенко, експерт із логістики та розвитку логістичних центрів із понад 20-річним практичним досвідом, виступив із темою «Будувати не можна орендувати: як бізнесу обрати логістичну модель в Україні 2026-2027». Віталій Погосян, експерт з дистрибуції, поділився практичними підходами до релокації логістичної інфраструктури без зупинки бізнесу.

Столи переговорів «ритейл - постачальник»

4 вересня відбувся спеціальний формат індивідуальних зустрічей виробників і постачальників із представниками торговельних мереж. Учасники презентували продукцію та виробничі можливості, обговорювали вимоги до співпраці й отримували прямий зворотний зв’язок від закупівельників. Формат скоротив шлях від першого контакту до предметної розмови про асортимент, комерційні умови та потенційні контракти.

Наступна подія TradeMasterGroup

26-27 листопада 2026 року в Києві, у Міжнародному виставковому центрі за адресою Броварський проспект, 15, відбудеться 35-й Всеукраїнський День Логіста Виставка-Конференція: Транспорт ∙ Логістика ∙ Склади ∙ IT ∙ Запчастини ∙ Сервіс.

Деталі та реєстрація

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