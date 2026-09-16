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UKRNAFTA законтрактувала і почала постачання арктичного дизеля ORLEN в Україну

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Найбільша мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA законтрактувала арктичне дизельне пальне європейського виробництва ORLEN та розпочала його постачання в Україну — перші партії вже доставлені.

Зі зміною погодних умов та потреб ринку в мережі буде доступне дизельне пальне з відповідними температурними характеристиками — від міжсезонного до зимового та арктичного.

Минулого осінньо-зимового сезону, в періоди підвищеного попиту, UKRNAFTA збільшувала імпорт, забезпечуючи пальним клієнтів мережі, бізнес та критично важливі служби.

«До сезону 2026/2027 також готуємося завчасно: формуємо необхідні запаси та забезпечуємо диверсифіковані й надійні канали постачання, щоб у період холодів клієнти UKRNAFTA мали доступ до дизельного пального з відповідними температурними характеристиками», - зазначив голова правління АТ Укрнафта Богдан Кукура.

Завдання UKRNAFTA — забезпечити стабільну наявність якісних нафтопродуктів та оперативно адаптувати пропозицію до погодних умов і динаміки попиту.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

#orlen #ukrnafta #укрнафта
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