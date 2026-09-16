Чи готові університети до зими: що потрібно знати студентам у 2026/2027 році

Новий навчальний рік українських студентів може знову вимагати більшої гнучкості. Зміни розкладу, дистанційні заняття, перебої з електроенергією та зв'язком, повітряні тривоги — усе це вже стало частиною освітньої реальності, до якої університетам доводиться готуватися заздалегідь.

Цього року особливо важливим стає таке питання: чи зможе університет продовжувати навчання, якщо звичний формат раптово стане неможливим?

Для студентів це означає, що під час вибору або планування навчання варто звертати увагу не лише на спеціальність, викладачів і вартість. Не менш важливо розуміти, наскільки заклад готовий до нестандартних ситуацій.

Чи зміниться розклад?

Освітній процес може стати більш гнучким. Університети можуть переглядати календар навчання, ущільнювати окремі періоди або переносити частину занять на інші дні.

Для студентів це означає необхідність заздалегідь з'ясувати, наскільки фіксованим є їхній графік.

Особливо актуально це для тих, хто паралельно працює, має сімейні обов'язки або перебуває за межами України.

Чи можна буде переглянути матеріал пізніше? Чи обов'язкова присутність на кожному занятті? Що відбувається, якщо заняття доводиться перенести?

Від відповідей на ці запитання може залежати комфорт навчання протягом усього року.

Що буде, якщо університет доведеться перевести в онлайн-формат?

Дистанційне навчання вже давно перестало бути просто відеозв'язком із викладачем.

Повноцінний онлайн-формат передбачає цифрову платформу, навчальні матеріали, завдання, контроль знань, комунікацію з викладачами та можливість працювати з курсом у зручний час.

Тому студенту варто з'ясувати не лише те, чи є в університеті дистанційне навчання, а й те, як саме воно організоване.

Наприклад:

чи всі матеріали доступні онлайн;

чи можна навчатися асинхронно;

де зберігаються лекції та завдання;

як відбувається контроль знань;

як студент отримує зворотний зв'язок;

що відбувається, якщо пропустити заняття.

«Дистанційний формат працює ефективно тоді, коли він закладений у систему навчання від самого початку. Якщо онлайн — це лише вимушена заміна аудиторної пари, виникає багато організаційних проблем. Інша ситуація, коли освітній процес спочатку побудований у цифровому середовищі: студент знає, де знайти матеріали, як виконати завдання й до кого звернутися по допомогу», — зазначають експерти університету «Оптіма».

Для університету «Оптіма» дистанційне навчання є базовим форматом, тому більшість цих питань вирішується за замовчуванням, а не після екстреного переходу з аудиторій в онлайн.

А якщо зникне електроенергія?

Це питання стосується не лише очного навчання.

Якщо університет працює на цифровій платформі, важливо, щоб доступ до освітніх матеріалів і внутрішніх систем залишався стабільним.

Тому сучасна освітня інфраструктура має передбачати резервні джерела живлення, захист серверів і даних, резервне копіювання інформації та надійні хмарні рішення.

Для студента все це можна звести до одного простого питання: «Чи зупиниться моє навчання, якщо завтра будуть перебої з електроенергією?».

Якщо так, варто уточнити, який альтернативний сценарій передбачений.

Чи потрібно буде їхати до університету під час повітряної тривоги?

Для студентів очної та змішаної форми це також важлива частина підготовки до навчального року.

Варто заздалегідь знати:

де розташоване укриття;

як організований навчальний процес під час тривоги;

чи переривається заняття;

як компенсується пропущений час;

чи є можливість продовжити навчання дистанційно.

Для дистанційного студента питання фізичного доступу до університетської будівлі взагалі не виникає. Це одна з причин, чому сьогодні обирають дистанційний формат: не лише через зручність, а й через його стійкість до зовнішніх обставин.

Чи можна буде поєднувати навчання з роботою?

Це питання стає дедалі актуальнішим.

Студент може працювати, проходити стажування, жити в іншому місті або країні. Фіксований графік з обов'язковою присутністю в аудиторії не завжди дає змогу поєднати всі ці активності.

Тому під час вибору університету варто звернути увагу на те, наскільки освітній процес пристосований до реального життя студента.

Гнучкий графік, доступ до матеріалів у зручний час і можливість навчатися незалежно від місця перебування стають уже не просто комфортними опціями, а важливими характеристиками сучасної освіти.

В «Оптімі» саме дистанційний формат дає змогу студентам поєднувати навчання з роботою та іншими справами, не прив'язуючись до конкретної аудиторії чи міста.

Що варто запитати перед початком навчального року в університеті

Замість того щоб чекати на першу нестандартну ситуацію, студентам варто перевірити кілька речей заздалегідь.

1. Як організований навчальний процес у разі змін?

Чи є альтернативний формат занять?

2. Де зберігаються навчальні матеріали?

Чи матиме студент доступ до них у будь-який час?

3. Що відбувається під час перебоїв з електроенергією або зв'язком?

Чи передбачений асинхронний формат?

4. Як університет комунікує зі студентами?

Де з'являється інформація про зміни розкладу та занять?

5. Наскільки навчання залежить від фізичної присутності?

Чи може студент продовжувати навчання, якщо не має можливості приїхати до університету?

Головне питання — не онлайн чи офлайн

Освітня реальність змінюється. Університету вже недостатньо просто мати аудиторії, викладачів і розклад. Потрібна система, яка може працювати за різних обставин.

Саме тому під час вибору ЗВО варто дивитися ширше за формат онлайн чи офлайн.

Важливіше запитати ось що: наскільки університет готовий продовжувати навчання, якщо звичний сценарій зміниться?

Для традиційного ЗВО це означає готовність швидко переходити між форматами, забезпечувати цифровий доступ до матеріалів, підтримувати студентів та перебудовувати розклад.

Для університету, який від початку працює дистанційно, більшість цих процесів уже є частиною щоденної роботи.

І саме ця здатність не переривати освіту незалежно від обставин може стати однією з найважливіших характеристик університету в новому навчальному році.