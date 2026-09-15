У партнерстві з пресцентром інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» була проведена пресконференція, де презентували аналітичний звіт «Участь громадськості у впровадженні інструменту Ukraine Facility та Плану України на місцевому рівні». Документ розробив Фонд Східна Європа в межах проєкту «Фенікс: Сила спільнот» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Звіт роз'яснює механізм роботи Ukraine Facility та Плану України для громадських організацій: які можливості для участі відкриває цей інструмент і як організації громадянського суспільства (ОГС) можуть долучитися до впровадження реформ на місцевому рівні.

Фонд Східна Європа представив звіт про участь громадськості в процесах євроінтеграції

Керівник відділу «Європейська інтеграція, врядування та верховенство права, громадянське суспільство» Делегації ЄС в Україні Асієр Сантільян наголосив, що жодна країна ще не вступила до Європейського Союзу без сильного, активного та незалежного громадянського суспільства – партнера держави й водночас гаранта демократії. Саме тому підтримці громад приділяють таку значну увагу.

«Від лютого 2022 року ЄС надав українському громадянському суспільству майже 200 мільйонів євро підтримки. Водночас ми не сприймаємо організації громадянського суспільства лише як отримувачів фінансування. Вони – наші партнери у проведенні реформ в Україні та на її шляху до членства в ЄС. Такий масштабний інструмент, як Ukraine Facility, може бути ефективним лише за умови, що його добре розуміють і використовують не лише на рівні центральної влади, а й значно ширше. Саме тому для нас важливо підтримувати таку аналітичну роботу та підготовку відповідних звітів», – сказав Асієр Сантільян.

Віцепрезидентка Фонду Східна Європа Віра Недзведська розповіла, що підготуванню звіту передувало опитування серед ОГС, яке Фонд провів у квітні 2025 року. За його результатами, лише 15% організацій з-поміж опитаних вважають, що добре обізнані про роботу Ukraine Facility, а 70% – бракує знань про можливості участі.

Крім того, протягом минулого і цього року Фонд провів експертні консультації за участі ОГС, асоціацій ОМС, міжнародних партнерів. Ці консультації показали ситуацію «двох швидкостей»: великі національні організації вже залучені в євроінтеграційні процеси, а малі й регіональні часто залишаються осторонь – не через відсутність бажання, а через брак інформації, складність процедур і навіть мовний бар'єр.

«Мета документа, який ми розробили, – відповісти на ці запити, які ми виявили за результатами досліджень, особливо для тих організацій, які знаходяться в регіонах. Для нас важливо було зібрати в одному місці всю інформацію, а також перекласти складну нормативну мову в зрозумілу, практичну рамку – для громад, ОМС, експертів і всіх, хто хоче бути не спостерігачем, а учасником євроінтеграційного процесу», – підкреслила Віра Недзведська.