Мисливська спільнота виступила за реформу галузі та підтримала законопроєкт №15431

Представники мисливської галузі, науковці, ветерани та профільні експерти закликали до оновлення законодавства у сфері мисливського господарства та підтримали законопроєкт №15431, який передбачає модернізацію галузі, розвиток природоохоронних механізмів і стимулювання соціально-економічних проєктів.

Під час презентації експерти заявили, що навколо документа поширюється низка недостовірних тверджень, і наголосили на необхідності фахового обговорення реформи.

За словами одного з учасників заходу Адріана Прокопенка, законопроєкт не передбачає дозволу на полювання на червонокнижні види чи використання заборонених практик, а спрямований на створення прозорих механізмів управління галуззю, захисту біорізноманіття та збереження прав місцевих мисливських колективів.

Учасники дискусії також звернули увагу на економічний потенціал мисливського господарства. Вони навели приклади країн Європейського Союзу та США, де галузь, за їхніми словами, є важливим джерелом фінансування природоохоронних заходів і підтримки єгерських служб.

Окремий блок презентації був присвячений соціальним аспектам розвитку галузі. Зокрема, учасники обговорили можливості використання програм реабілітації ветеранів за міжнародним досвідом, створення нових робочих місць у сільській місцевості та розвитку ветеранського підприємництва.

Під час заходу також було представлено приклади проєктів із відновлення популяцій диких тварин та наголошено на ролі мисливського господарства у сфері біобезпеки й контролю чисельності окремих видів.

«Сучасне відповідальне мисливство XXI століття – це науковий підхід до управління популяціями, боротьба з браконьєрством та інвестиції у збереження природи. Законопроєкт №15431 створює умови, за яких мисливець стає партнером місцевих громад і природоохоронної діяльності», – цитують в повідомленні Прокопенка.

Учасники заходу висловили переконання, що ухвалення нового законодавства сприятиме формуванню сучасної, економічно спроможної та екологічно відповідальної моделі розвитку мисливського господарства в Україні.

Згідно з наведеною під час презентації інформацією, законопроєкт №15431 передбачає комплексну реформу мисливського господарства, інтеграцію природоохоронних норм, розвиток сільських територій та залучення мисливської спільноти до відновлення екосистем.