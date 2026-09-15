“Книга катів” назвала російських військових льотчиків, які завдавали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області

Проєкт “Книга катів українського народу” ідентифікував особовий склад, який залучали до обстрілів портової та логістичної інфраструктури Одеської області у липні 2026 року.

У липні 2026 року зс рф посилила удари по портовій та логістичній інфраструктурі Одеської області з використанням різних типів БпЛА та керованих авіаційних ракет Х-59М2А. До обстрілів залучалися сили та засоби зі складу 4 державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань мо рф і 929 державного льотно-випробувального центру мо рф, зокрема, літаки Су-34М і Су-35С. Аеродром зльоту: Ахтубінськ (Астраханська область, рф). Рубежі пусків: повітряний простір в районі населених пунктів Роздільне і Міжводне (тимчасово окупований Крим).

Керована авіаційна ракета Х-59М2А належить до авіаційних засобів ураження класу “повітря-повітря”. мо рф позиціонує її як “високоточний засіб ураження” (заявлена точність 3-5 м від точки націлювання), проте в зс рф оцінюють ефективність Х-59М2А в діапазоні 2-20%.

Порти Великої Одеси забезпечували близько 90% морського постачання зерна з України. Російські удари по по портовій інфраструктурі та цивільних суднах суттєво ускладнили експорт українського зерна, створивши загрозу глобальній продовольчій безпеці та ризик голоду у вразливих регіонах Африки, Близького Сходу та Азії.

Список російських льотчиків, які причетні до цих ударів:

Гасанов Станіслав (https://russian-torturers.org/profile/13613), майор, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф.

Калініченко Владислав (https://russian-torturers.org/profile/13614), капітан, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф.

Звягін Сергій (https://russian-torturers.org/profile/13616), підполковник, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф.

Зінін Іван (https://russian-torturers.org/profile/13617), капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.

Тіхонов Дмитро (https://russian-torturers.org/profile/13620), полковник, капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.

Барський Дмитро (https://russian-torturers.org/profile/13621), майор, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.

Спічка Віктор (https://russian-torturers.org/profile/2009), капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-35С у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.

Малихін Павло (https://russian-torturers.org/profile/13622), майор, здійснює польоти в якості командира літака Су-35С у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.

Сімаченко Олександр, капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф (повні дані незабаром).

Рюмін Андрій, підполковник, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф (повні дані незабаром).

Кожний воєнний злочин буде розслідувано, кожний воєнний злочинець — встановлений, знайдений, а в перспективі — покараний.