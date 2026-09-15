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“Книга катів” назвала російських військових льотчиків, які завдавали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області

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Проєкт “Книга катів українського народу” ідентифікував особовий склад, який залучали до обстрілів портової та логістичної інфраструктури Одеської області у липні 2026 року.

 

У липні 2026 року зс рф посилила удари по портовій та логістичній інфраструктурі Одеської області з використанням різних типів БпЛА та керованих авіаційних ракет Х-59М2А. До обстрілів залучалися сили та засоби зі складу 4 державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань мо рф і 929 державного льотно-випробувального центру мо рф, зокрема, літаки Су-34М і Су-35С. Аеродром зльоту: Ахтубінськ (Астраханська область, рф). Рубежі пусків: повітряний простір в районі населених пунктів Роздільне і Міжводне (тимчасово окупований Крим).

 

Керована авіаційна ракета Х-59М2А належить до авіаційних засобів ураження класу “повітря-повітря”. мо рф позиціонує її як “високоточний засіб ураження” (заявлена точність 3-5 м від точки націлювання), проте в зс рф оцінюють ефективність Х-59М2А в діапазоні 2-20%.

Порти Великої Одеси забезпечували близько 90% морського постачання зерна з України. Російські удари по по портовій інфраструктурі та цивільних суднах суттєво ускладнили експорт українського зерна, створивши загрозу глобальній продовольчій безпеці та ризик голоду у вразливих регіонах Африки, Близького Сходу та Азії.

Список російських льотчиків, які причетні до цих ударів:

  • Гасанов Станіслав (https://russian-torturers.org/profile/13613), майор, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Калініченко Владислав (https://russian-torturers.org/profile/13614), капітан, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Звягін Сергій (https://russian-torturers.org/profile/13616), підполковник, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Зінін Іван (https://russian-torturers.org/profile/13617), капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Тіхонов Дмитро (https://russian-torturers.org/profile/13620), полковник, капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Барський Дмитро (https://russian-torturers.org/profile/13621), майор, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Спічка Віктор (https://russian-torturers.org/profile/2009), капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-35С у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Малихін Павло (https://russian-torturers.org/profile/13622), майор, здійснює польоти в якості командира літака Су-35С у складі угруповання авіації резерву гш зс рф.
  • Сімаченко Олександр, капітан, здійснює польоти в якості командира літака Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву гш зс рф (повні дані незабаром).
  • Рюмін Андрій, підполковник, здійснює польоти в якості штурмана літака Су-34М у складі угруповання авіації резерву гш зс рф (повні дані незабаром).

Кожний воєнний злочин буде розслідувано, кожний воєнний злочинець — встановлений, знайдений, а в перспективі — покараний.

#книга_катів #одеса #інфраструктура #логістика
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