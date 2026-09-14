Mandra Petrichor прийняв понад 790 гостей у липні: з 1 жовтня зміниться вартість другої черги

Запущений у грудні 2025 року Mandra Petrichor у липні прийняв понад 790 гостей, отримав 180 нових бронювань та опрацював 655 звернень від гостей. Перша черга комплексу вже працює, а друга та третя перебувають на етапі будівництва.

Mandra Petrichor — заміський комплекс із окремими будинками для відпочинку поблизу Києва. Проєкт передбачає три концептуально різні черги, орієнтовані на різні формати відпочинку — для пар, сімей із дітьми та компаній друзів.

Перша черга комплексу вже працює, що дозволяє команді Ribas Hotels Group оцінювати операційне навантаження на основі реальних показників. У липні в окремі дні до заїзду одночасно готували 16 із 20 будинків комплексу. Отримані дані використовують для планування роботи команди та підготовки наступних черг.

"Перші місяці роботи Mandra Petrichor дали нам фактичні дані про попит і навантаження на комплекс. Ми використовуємо їх під час підготовки наступних черг, щоб масштабувати проєкт на основі вже перевіреної операційної моделі", — зазначив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Зараз друга та третя черги Mandra Petrichor перебувають на етапі будівництва та доступні для інвестування.

З 1 жовтня планується перегляд фінансової моделі другої черги: вартість квадратного метра зросте на $200. До зміни ціни інвестори можуть зафіксувати поточну вартість та скористатися розтермінуванням платежів до кінця 2027 року.

За умовами моделі, виплати за придбану нерухомість можуть тривати вже після запуску комплексу. Дивідендний дохід від роботи об’єкта в цей період може бути спрямований на покриття частини майбутніх платежів.

Для третьої черги діє обмежена кількість пропозицій за поточною вартістю. Розтермінування платежів за ними передбачене до кінця 2028 року.