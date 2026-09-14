СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових "виборах" рф

Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які кремль планує проводити з 18 до 20 вересня цього року.
Гауляйтери окупаційних адміністрацій рф під керівництвом кураторів з москви вкотре планують залучити жителів ТОТ до фейкового плебісциту.
У такий спосіб рф намагається легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України та зібрати «голоси» на підтримку провладних політсил країни-агресора.
Так, під час попередніх «волевиявлень» рашисти залучали мешканців ТОТ до складу окупаційних «виборчкомів» та проведення агітаційно-масових заходів на користь рф.
Задокументовано, як ворог у різний спосіб заохочував українських громадян брати участь у псевдореферендумі, що відбувся у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
У 2023 році рашисти проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади країни-агресора.
Тоді представники окупаційних адміністрацій рф так само включали місцевих жителів до «виборчих комісій» та агітаційних бригад, які закликали громадян «проголосувати» в інтересах кремля.
СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність, зокрема ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території).
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба безпеки вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не ставати інструментом кремлівського режиму у війні проти нашої держави.
Не допомагайте окупантам легітимізувати їхню присутність!
Не допомагайте ворогу встановлювати свої порядки на українській землі!
Якщо у вас є інформація про осіб, котрі сприяють ворогу у підготовці до фейкового волевиявлення, повідомляйте про це СБУ:
• Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot
• Тел.: 1516 або 0 800 501 482
• Email: [email protected]