СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових "виборах" рф

Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які кремль планує проводити з 18 до 20 вересня цього року.

Гауляйтери окупаційних адміністрацій рф під керівництвом кураторів з москви вкотре планують залучити жителів ТОТ до фейкового плебісциту.

У такий спосіб рф намагається легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України та зібрати «голоси» на підтримку провладних політсил країни-агресора.

Так, під час попередніх «волевиявлень» рашисти залучали мешканців ТОТ до складу окупаційних «виборчкомів» та проведення агітаційно-масових заходів на користь рф.

Задокументовано, як ворог у різний спосіб заохочував українських громадян брати участь у псевдореферендумі, що відбувся у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У 2023 році рашисти проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади країни-агресора.

Тоді представники окупаційних адміністрацій рф так само включали місцевих жителів до «виборчих комісій» та агітаційних бригад, які закликали громадян «проголосувати» в інтересах кремля.

СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність, зокрема ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не ставати інструментом кремлівського режиму у війні проти нашої держави.

Не допомагайте окупантам легітимізувати їхню присутність!

Не допомагайте ворогу встановлювати свої порядки на українській землі!

Якщо у вас є інформація про осіб, котрі сприяють ворогу у підготовці до фейкового волевиявлення, повідомляйте про це СБУ:

• Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot

• Тел.: 1516 або 0 800 501 482

• Email: [email protected]