«Ми перейшли від культури домовленостей та особистих зв’язків до цифрової культури»: директор УУБ про п’ять років нової моделі торгівлі деревиною

У 2026 році виповнилося п’ять років від початку роботи нової моделі біржової торгівлі необробленою деревиною в Україні. За цей час організований ринок став важливою складовою реформи лісового господарства, а підходи до продажу деревини суттєво змінилися.

Одним із ключових результатів реформи стало формування єдиних та прозорих правил роботи для учасників ринку. Конкурентне ціноутворення, рівний доступ до ресурсу, цифровізація торгів та контроль виконання договорів поступово стали стандартом роботи.

Про те, як змінився ринок за п’ять років, розповів директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.

Головне досягнення - створення прозорого та справедливого біржового ринку необробленої деревини, - зазначає директор УУБ.

За його словами, сьогодні всі учасники працюють у єдиній електронній системі та мають рівний доступ до торгів незалежно від розміру підприємства. При цьому цифрові інструменти дозволяють отримувати оперативну інформацію про торги, пропозиції та виконання укладених договорів.

Показовими є й результати роботи Української універсальної біржі. За п’ять років на її майданчику реалізовано понад 29 млн кубометрів необробленої деревини на суму понад 90 млрд грн. За цей період відбулося понад 26 тисяч аукціонів, у яких брали участь тисячі продавців і покупців.

Окремим напрямом розвитку стало підвищення дисципліни виконання договорів. На біржі створено систему моніторингу, яка дозволяє супроводжувати угоди на різних етапах та оперативно реагувати на проблемні ситуації.

Контроль договорів означає стабільність для всіх учасників. Продавець знає, що його деревина буде придбана і за неї будуть сплачені кошти. Переробник, своєю чергою, може планувати виробництво, знаючи, що необхідний ресурс буде поставлений у визначений час.

За п’ять років змінилася не лише технологія проведення торгів, а й сама культура роботи на ринку.

Ми фактично перейшли від культури домовленостей та особистих зв’язків до цифрової культури, - говорить Сергій Гладкий.

Наступним етапом він називає подальший розвиток довгострокових контрактів, форвардних інструментів та інтеграцію біржових механізмів із банківськими і фінансовими продуктами. В УУБ уже працюють довгострокові контракти на шість місяців, які дають деревообробним підприємствам можливість планувати забезпечення виробництва на довший період.

У перспективі український біржовий ринок деревини має рухатися до повної цифрової інтеграції з державними системами та європейськими ринковими стандартами.