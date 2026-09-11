Ukrainian Padel Expo об’єднав українську падел-спільноту та визначив орієнтири розвитку виду спорту до 2030 року

6 вересня в київському інноваційному парку UNIT.City відбулася перша всеукраїнська конференція Ukrainian Padel Expo. Її центральною темою став падел – його розвиток в Україні, перспективи популяризації, формування клубної інфраструктури, бізнес-можливості, інвестиції, робота з аудиторією, технології та перетворення виду спорту на доступну активність для широкого кола людей.

Організаторами заходу стали Українська падел федерація, Sport Business Media Agency та інноваційний парк UNIT.City. Подію відвідали майже 750 учасників.

Спортивним партнером заходу виступив Barto Padel Space. Це сучасний падел-клуб в центрі Дніпра, відкритий в травні 2026 року. На території Barto Padel Space також передбачено стильний бар та спеціалізований магазин, де можна знайти все необхідне для гри та відпочинку.

Партнером здоров'я Ukrainian Padel Expo став Biopell – це системний підхід до енергії, відновлення, фокусу та довголіття через пептидну терапію, сучасний біохакінг і персональні протоколи під контролем лікаря. Нещодавна компанія запустила BIOPELL PADEL CLUB – ком’юніті людей, які грають в падел, рухаються і залишаються на крок попереду.

Партнером експозони події став системний девелопер РІЕЛ, який представив свій новий житловий комплекс Sister, який передбачає спортивну інфраструктуру. Його архітектурна особливість – різноповерхова забудова з акцентом на низькоповерховість, що створює затишну атмосферу приватності.

Гостей пригощали: ігристий партнер Serena 1881, партнер VIP-Lounge Євразія та кавовий партнер Sky Coffee.

Першим виступив президент Української падел федерації Олексій Дніпров. На початку свого виступу він передав присутнім вітання від президента міжнародної федерації паделу Луїджі Карраро та зачитав його звернення.

Олексій Дніпров запропонував аудиторії поговорити про майбутнє паделу та про те, як сьогодні побудувати тренд, який дасть результати в майбутньому. Під час виступу він оголосив про створення Української клубної ліги з паделу. Усі клуби підписали декларацію про її створення. Це стало частиною стратегічного бачення Української падел федерації до 2030 року.

Також під час заходу відбулася презентація трофею, який отримає переможець Ліги.

Розвиток та перспективи паделу

Наступною стала панельна дискусія «Розвиток та перспективи паделу». У ній взяли участь Вадим Гутцайт(НОК України), Андрій Вітренко (Міністерство освіти і науки України), Василь Продан (Українська падел федерація), Ілля Шевляк (Спортивний комітет України), Антон Нікулін (Офіс спорту Львівської міської ради). Модератором був Олексій Брага (Sport Business Media Agency).

Вадим Гутцайт назвав падел видом спорту, який об’єднує людей. Він розповів, що у 2027 році в Стамбулі відбудуться Європейські ігри, де падел буде представлений як неолімпійський вид спорту. За його словами, це вид спорту, який стрімко розвивається у світі та буде входити в залік змагань. Пан Гутцайт сказав, що вважає можливим те, що у 2032 році падел уже може стати олімпійським видом спорту.

Антон Нікулін розповів про великі перспективи та амбітні плани розвитку паделу у Львові. Ілля Шевляк назвав швидкість розвитку паделу не просто трендом, а результатом роботи фанатів, які його люблять. За його словами, це також результат роботи команди виду спорту у федераціях з чіткими цілями та пріоритетами.

Андрій Вітренко заявив, що падел будуть просувати для реєстрації в рамках проєкту Пліч-о-пліч для проведення змагань серед школярів і студентів. Також планується намагатися організовувати доступ до кортів для молоді.

А Василь Продан розповів про рівень розвитку паделу в Україні. Він зазначив, що зараз важко розвивати вид спорту під час війни, інвестувати в нього та просувати його. За його словами, падел в Україні перебуває на стадії розвитку, а результати країни у порівнянні з державами, де є мир і краща економічна ситуація, зовсім непогані.

Падел як бізнес-середовище

Окрему панельну дискусію присвятили темі «Падел як бізнес-середовище: чому спорт заходить в життя людей».

Участь у ній взяли Валерій Шамотій (Bartolomeo), Євген Мушкін (ВДНГ), Антон Іванов (ФК «Харків»), Олександр Денисов (ФК «Полісся»), Віталій Лубінець (Win Win Club). Модератором був Владислав Антипов, (ЦЕРН).

Валерій Шамотій зазначив, що падел є складовою великої бізнес-системи та продовженням мети, пов’язаної зі здоровим тілом і здоровим духом. За його словами, у сучасних умовах це дуже важливо, тому створюються простори, де люди можуть грати, у тому числі в падел.

Віталій Лубінець наголосив, що бізнес – це про стосунки між людьми. Падел, за його словами, допомагає розкривати ці стосунки за межами бізнес-процесів. Євген Мушкін розповів про розвиток культурно-просвітницького парку ВДНГ та систему взаємопов’язаних громадських просторів. Більшість контенту на ВДНГ, за його словами, створюється партнерами. А падел замає важливе місце на одному з ключових кластерів – спортивному.

Олександр Денисов розповів, що падел дає емоції та певний відпочинок гравцям ФК «Полісся». Водночас, за його словами, футболістам потрібно підтримувати тіло після тренувань та ігор у футбол, тому їм потрібне спортивне навантаження, яке водночас дозволяє відпочивати. До того ж, президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич побудував корт на базі клубу та може грати на ньому проти головного тренера або футболістів. Олександр Денисов також назвав падел видом спорту, який є ком’юніті та має легкий поріг входу для будь-кого. Адже тут можна на рівних боротися та намагатися грати з будь-ким. Для футбольного середовища падел, за його словами, є дуже гарною заміною гольфу, який тривалий час вважався альтернативою для проведення вільного часу. Ще однією важливою перевагою паделу він назвав нетворкінг.

Антон Іванов відзначив, що його клуб і команда також активно почали грати в падел. Поступово до цього залучають топ-менеджмент. Також активно грає в падел академія. ФК «Харків» проводить домашні матчі УПЛ на лівому березі столиці, де, власне, представники команди грають у падел. За словами Антона, і через падел клуб створює комунікацію з цільовою аудиторією, яку залучає до вболівання за футболістів під час їхніх офіційних матчів.

Спорт як територія для побудови бренду

Наступним був виступ «Спорт як територія для побудови бренду», у межах якого Борис Цомая (РІЕЛ) розповів про те, як падел інтегрується в проєкти забудовника.

Він зазначив, що будівельна галузь загалом не розглядає спонсорські пакети. Квартири продаються, але значно менше. Скорочуються маркетингові бюджети. За таких умов, за словами Бориса, у паделу є велике майбутнє. Він запропонував враховувати досвід інших видів спорту та використовувати нестандартне мислення. Потенціал паделу, за його словами, є дуже великим. Вид спорту починає ставати соціальним і доступним. У падел легше, простіше та цікавіше грати, ніж в багато інших командних видів.

Падел як інвестиційний продукт

Тему «Падел як інвестиційний продукт: як побудувати прибутковий клуб в Україні» представив Василь Кафідов (Zalizko Sport). Він зазначив, що в цей напрямок було б непогано інвестувати в найближчі 2-3 роки. Також Василь розповів про побудову клубів і кортів та можливості заробляти на них.

Особливу увагу Василь звернув на питання доцільності побудови клубів на певних локаціях, а ще наголосив на особливості експлуатації споруди та кортів. Клуб на 3-4 корти, за словами спікера, може мати прибуток в 2-3 мільйони гривень.

Падел-клуби в Україні

Наступною стала панельна дискусія «Падел-клуби в Україні». У ній взяли участь Ілля Кауфман (Beat Padel Club), Надія Гармаш (RSP), Тітус Крилюк (Padel Baza), Максим Бібіков (Club UZH, Smash, LEV Padel, Karpaty, Arena Padel Club), Леся Сєдова (X Padel), Марта Мартинюк (ARKAN Arena). Модерувала дискусію Олеся Ніколенко (Українська падел федерація).

Ілля Кауфман розповів про клуб в центрі Одеси. Він зазначив, що найголовніше в клубі – це локація та сервіс, а також додаткові речі, які можна пропонувати клієнтам. За його словами, падел-клуб у цьому випадку є ніби офісом, де можна одночасно займатися спортом і працювати.

Надія Гармаш розповіла про впізнаваність свого клубу, створення системи клубів та системність розвитку. Вона також наголосила на доступності для людей і важливості щирості та ввічливості персоналу.

Тітус Крилюк поділився новинами про унікальний для України кейс – відкриття філіалу академії Густаво Прато, тренера найсильнішої пари в світовому паделі (Аугустін Тапіа/Артуро Коельо). Мета проєкту – вивести тренерство в Україні на новий рівень. Йдеться про можливість тренуватися у різних тренерів, але при цьому розуміти загальну систему розвитку. Ідея полягає в тому, щоб міжнародні експерти навчили нас і наших тренерів тому, як це робити.

Максим Бібіков висвітлив роботу клубів під різними брендами на заході України. За його словами, там немає однієї назви, але команда намагається зробити все максимально схожим. Леся Сєдова згадала про дружбу між клубами та спільні проєкти. За її словами, клуби не сприймають один одного як конкурентів. Це про спільний розвиток і спільне зростання. Вона також згадала про проведення великих турнірів в клубі, успішний досвід та організацію таких заходів.

Марта Мартинюк розповіла про наступний великий турнір в Івано-Франківську, який відбудеться у жовтні. За її словами, було багато вимог, і команда підходила під усі ці вимоги та зголосилася провести турнір. Вона також наголосила, що важливо, що на заході України та загалом є класні клуби, які можуть проводити тисячні турніри не лише в Києві.

Технології та доступність паделу

Окремий виступ «Як технології допомагають гравцям знаходити один одного: кейс DropBall» провів Олександр Ніконов у форматі Q&A.

Під час розмови з Олексієм Брагою (Sport Business Media Agency) йшлося про спеціальний застосунок для паделу. DropBall – це велика екосистема, яка об'єднує між собою гравців, клуби, федерацію та тренерів.

За словами Олександра, CRM DropBall дозволяє отримувати найактуальнішу аналітику щодо роботи клубу. А гравцям DropBall зокрема пропонує можливість знаходити для себе суперників потрібного рівня підготовки.

Також відбулася презентація «Як зробити падел доступним для широкої аудиторії», який представив Андрій Ребрина (Агенція масового спорту України). Андрій розпочав з того, що трохи запізнився, оскільки грав у падел.

Наразі він та Агенція намагаються напрацювати механізми, які дозволять зробити падел масовим видом спорту.

Сьогодні, на думку Андрія Ребрини, головний виклик для паделу – зробити його доступним для ширшої аудиторії. Кортів поки недостатньо, у багатьох містах можливості пограти обмежені, а для новачків немає очевидного маршруту входу в цей спорт. До цього додається уявлення про падел як про дорогий або виключно модний формат активного відпочинку. Тому майбутнє паделу залежить не лише від його популярності, а й від доступності.

Тему «Як отримати 1000+ клієнтів через соцмережі й закохати аудиторію у свій бізнес» представив Олексій Алетинський (33padel). Виступ був присвячений восьми основним реакціям, про які потрібно думати під час роботи з соціальними мережами, у тому числі присвячених паделу.

Стабільні перегляди починаються з системної роботи з контентом. Олексій наголосив на тому, що важливо регулярно публікувати матеріали на платформах, які можуть давати органічний, безкоштовний трафік, і робити контент, який справді приносить аудиторії користь – давати знання, відповіді та цікаву інформацію. Не обов’язково щоразу вигадувати новий формат. Варто аналізувати сценарії, які вже показали результат, і адаптувати їх під власну тематику.

Падел як хобі

Завершальною панельною дискусією стала тема «Падел як хобі». У ній взяли участь Станіслав Горуна(Українська федерація карате), Олег Загородній – актор театру і кіно, Євген Комаров (гастроюрист), Станіслав Моспан (ФК «Фантом»). Модератором виступив Андрій Ковальський (ICTV).

Зіркові учасники поділилися своїми історіями входу в падел, розповіли, що їм подобається в цій грі та чому вони можуть порадити падел іншим.

Станіслав Горуна з гумор поскаржився на те, що його в падел затягнули силою, втім, він абсолютно не шкодує про цей новий спортивний досвід.

Євген Комаров відзначив, що він потрапив у падел уже маючи досвід гри у великий теніс. За його відчуттями, навички гри в теніс дуже допомагають легко зайти в новий вид спорту – падел.

Станіслав Моспан розповів, що рік тому в падел його запросив футболіст Пилип Будківський. Для Станіслава перша гра в падел стала визначальною щодо його величезних симпатій до цієї гри.

Олег Загородній також прийшов в падел зарядки запрошенню друга і вперше спробував себе в паделі на медійному турнірі. Згодом Олег, за його словами, відчув азарт і навіть почав займатися з тренером.

Експозони та фінали чемпіонату України

Паралельно працювали вулична та внутрішня експозони, де гості могли ознайомитися з діяльністю брендів-партнерів заходу, спробувати падел-обладнання та розважитися у неформальній атмосфері. Усі охочі мали змогу пограти на відкритому вуличному корті, а також взяти участь у розіграшах і конкурсах від партнерів.

На внутрішньому падел-корті UNIT.City відбулися фінальні матчі чемпіонату України з паделу. Пряму трансляцію фіналів організували на Київстар ТБ.

«Інтерфакс-Україна» та Open4Business виступили партнерами заходу