Обмін паперового посвідчення водія: остерігайтеся «помічників» в інтернеті

Кіберполіція закликає громадян бути уважними під час обміну посвідчення водія та не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті.

Якщо у вас є посвідчення водія у формі паперової книжечки, не поспішайте звертатися до так званих «помічників» у соціальних мережах чи месенджерах. Зловмисники можуть пропонувати оформити сучасне посвідчення водія онлайн, без відвідування сервісного центру МВС, а натомість вимагати передоплату та фотографії документів.

У результаті людина ризикує втратити гроші й отримати підроблений документ, який не буде відображатися в державних реєстрах, Кабінеті водія чи застосунку «Дія».

Водночас посвідчення водія у формі паперової книжечки, раніше видані в Україні до 1991 року, залишаються дійсними на території України. Обмінювати їх не обов’язково. За бажанням отримати сучасне посвідчення можна офіційно звернувшись до сервісного центру МВС.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

Обережно ставтеся до пропозицій, якщо:

спілкування відбувається лише через месенджер;

вам обіцяють оформити посвідчення повністю онлайн;

запевняють, що «внесуть дані в базу» без проходження офіційної процедури;

вимагають передоплату на приватну банківську картку;

представляються працівниками сервісного центру МВС;

просять надіслати фотографії паспорта чи інших документів.

Пам’ятайте: офіційні послуги не оформлюються через випадкові сторінки в соціальних мережах чи приватні чати. Передача фотографій документів та оплата невідомим особам можуть призвести до втрати грошей і подальшого використання ваших персональних даних.

Якщо ви натрапили на підозріле оголошення або вже передали свої дані чи кошти, збережіть листування, посилання, номери телефонів та інші докази й повідомте про це правоохоронні органи або склавши електронне звернення на сайті кіберполції. Більше інформації про актуальні шахрайські схеми та способи захисту можна знайти на порталі «Кібер Брама» — stopfraud.gov.ua.

Не довіряйте обіцянкам «швидко оформити все онлайн». Перевіряйте інформацію та користуйтеся лише офіційними сервісами.

Офіційний сайт Головного сервісного центру МВС: hsc.gov.ua.