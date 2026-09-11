Компанія Moneyveo долучилася до реконструкції операційного блоку для встановлення першої в Україні сертифікованої роботизованої хірургічної системи da Vinci Xi

У Головному військовому клінічному госпіталі (НВМКЦ «ГВКГ») розпочалися ремонтні роботи та підготовка приміщень для встановлення першої в Україні сертифікованої роботизованої хірургічної системи da Vinci Xi, яку компанія Intuitive Surgical безкоштовно передає Україні за сприяння польської компанії Synektik та в межах масштабної програми, яку Revived Soldiers Ukraine реалізує спільно з Командуванням Медичних сил Збройних Сил України.

Комплексна програма об’єднує підготовку українських військових лікарів, реконструкцію операційної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів інфекційного контролю, передачу обладнання та довгострокове технічне забезпечення.

Фінтех-компанія Moneyveo вже підтримала програму та зробила внесок у реконструкцію операційного блоку, ставши ключовим партнером проєкту з боку фінансового сектору.





«Ми співпрацюємо з Revived Soldiers Ukraine з 2018 року, тому для нас логічно долучатися до наступних етапів розвитку військової медицини. Сьогодні це вже не лише питання забезпечення поточних потреб, а й створення інфраструктури та компетенцій для використання сучасних медичних технологій. Саме такий підхід ми вважаємо системним», — підкреслив СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.



За час партнерства Moneyveo підтримувала ініціативи фонду, спрямовані на розвиток реабілітації, зокрема центри NextStep Ukraine в Ірпені та Львові, які займаються відновленням важкопоранених військових та ветеранів.

Нинішній проєкт розширює цю співпрацю — від підтримки поточних потреб до участі у розвитку роботизованої хірургії у військовій медицині України.



«Для нас дуже важливо, що Moneyveo у такий непростий для України час залишається поруч і долучається до нових проєктів та амбітних цілей Revived Soldiers Ukraine. Наше партнерство триває з 2018 року, і сьогодні ми разом робимо ще один важливий крок — створюємо нові можливості для розвитку сучасної військової медицини в Україні. Щиро дякуємо Moneyveo за багаторічну довіру, підтримку та готовність разом із нами реалізовувати проєкти, які допомагають рятувати життя українських Захисників», — зазначила Президентка Revived Soldiers Ukraine Irina Vashchuk Discipio.