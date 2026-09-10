Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Пресрелізи

"Знай свою Україну" запрошує освітян на безкоштовний вебінар про свято Покрови, – Гнат Коробко

2 хв читати
Додати як джерело
"Знай свою Україну" запрошує освітян на безкоштовний вебінар про свято Покрови, – Гнат Коробко

16 вересня освітній проєкт "Знай свою Україну" проведе безкоштовний вебінар "Покрова: як розкрити сенси свята сучасним учням" для педагогів і всіх бажаючих дізнатися про історію та давні традиції святкування. Про це повідомив меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко.

"Як говорити з дітьми про Покрову, щоб познайомити та по-справжньому зацікавити їх традиціями, культурою та історією свого народу? За святом Покрови стоїть багато важливих для української культури тем – воїнство, звитяга, козацька традиція. Сьогодні вони звучать особливо близько. Але як говорити про них із дітьми зрозуміло, захопливо й без зайвого пафосу? Запрошуємо освітян, батьків і всіх, хто працює з дітьми, на безоплатний вебінар від команди "Знай свою Україну", який розпочнеться 16 вересня о 18:30", – повідомив Гнат Коробко.

Він зазначив, що під час вебінару вчителі отримають готові матеріали для роботи з дітьми.

"В програмі – знайомство з безкоштовним онлайн-курсом "Покрова" та ідеї, як інтегрувати його у роботу з дітьми. Зокрема, історичний погляд на захисників і захисниць через призму тяглості української воїнської традиції, майстер-клас козацької пісні, а також розробки уроків для середньої школи. Після вебінару вчителі матимуть готові матеріали, дві пісні для роботи з дітьми та нові ідеї, як говорити про Покрову через призму традиційної культури", – зазначив Гнат Коробко.

Участь у вебінарі безкоштовна, але потрібно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/tNcZr1Y81qMSHTW16.

Як повідомлялося раніше, "Знай свою Україну" – це онлайн-курс про українську традиційну культуру, який знайомить дітей та дорослих із головними святами річного календарного циклу. Це спільний проєкт Благодійного фонду "Коло", Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", мецената Гната Коробка та освітньої платформи EdEra.

#коробко #освіта #знай_свою_україну
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Через значні похолодання в умовах постійної загрози ворожих обстрілів енергосистеми комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагуван…

Читати