Головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло отримав нагороду за внесок у розвиток незалежної української журналістики

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка відзначив Богдана Нагайла за внесок у незалежну журналістику та поширення правди про події в Україні та світі.

Головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло отримав нагороду Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороду йому вручили під час урочистого відкриття нового навчального року. Богдана Нагайла відзначили «за внесок у розвиток незалежної української журналістики та поширення правди про події в Україні та світі».

Богдан Нагайло — британсько-український журналіст, автор і колишній дипломат ООН із багаторічним досвідом роботи з українською та міжнародною тематикою.

Він очолив редакцію Kyiv Post у грудні 2021 року — напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А вже в середині 2022-го року під керівництвом Богдана Нагайла Kyiv Post розширився. Сайт отримав повноцінну українську версію, яка пропонує україномовній аудиторії ексклюзивні переклади найкращих матеріалів англомовної редакції та інформує про найголовніші події дня.

Під час повномасштабної війни одним із ключових редакційних принципів Kyiv Post залишається точність і ретельна перевірка інформації. Під керівництвом Богдана Нагайла редакція продовжує працювати в Києві, висвітлювати війну, політичні, економічні та суспільні процеси в Україні та пояснювати український контекст міжнародній аудиторії.

Богдан Нагайло послідовно наголошує, що інтересам України найкраще служить не пропаганда, а професійна журналістика — перевірені факти, документування подій, збалансована оцінка та активна міжнародна комунікація.

«Стабільне керівництво Богдана в умовах війни, його глибокі історичні знання та захист редакційної незалежності були надзвичайно важливими для подальшої роботи видання. Відзнака від провідного в Україні факультету журналістики є визнанням професійного шляху, присвяченого достовірній журналістиці та професійній доброчесності», — зазначив генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє.

Для Kyiv Post нагородження головного редактора є приводом ще раз наголосити на ролі незалежної української журналістики під час війни. Англомовне видання працює з міжнародною аудиторією, щодня доносить інформацію про Україну безпосередньо з Києва та посилює український голос у глобальному інформаційному просторі.

Про Богдана Нагайла

Богдан Нагайло — головний редактор Kyiv Post, британсько-український журналіст, автор і колишній дипломат ООН. У різні роки працював з Amnesty International, британськими медіа, Радіо Свобода та Організацією Об’єднаних Націй. На посаді головного редактора Kyiv Post з грудня 2021 року.

Про Kyiv Post

Kyiv Post — українське англомовне новинне медіа, засноване у 1995 році. Видання висвітлює війну Росії проти України, політику, економіку, суспільство та міжнародні події для глобальної аудиторії.