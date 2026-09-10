«Зерно і переробка 2026»: переробка як економічний суверенітет України

16–17 вересня 2026 року у Вінниці відбудеться конференція «Зерно і переробка 2026» — галузевий майданчик для обговорення глибокої переробки зерна як стратегічного пріоритету українського агробізнесу.
Кожна тонна борошна, круп, макаронних виробів чи комбікорму, вироблена в Україні, генерує більшу додану вартість, створює робочі місця і зміцнює валютну виручку країни. Саме цей потенціал стане центральною темою конференції.
У програмі — дискусії та доповіді з ключових питань галузі:
- чи може зернопереробний сектор України стати одним із драйверів економіки і конкурувати на світових ринках;
- як зробити переробку прибутковою в умовах війни;
- які механізми державної підтримки здатні реально запустити сектор;
- як досягти енергонезалежності та знизити собівартість виробництва;
- які фінансові інструменти сприятимуть залученню оборотних коштів у галузь;
- як Україні перейти від ролі сировинного експортера до конкурентоспроможного гравця на ринку продуктів зернопереробки.
Під час конференції працюватиме спеціалізована виставка технологій і обладнання для переробки зерна, контролю якості, виробництва борошна, круп, хлібобулочних виробів та комбікормів.
Серед спікерів конференції:
▪️ Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України;
▪️ Денис Башлик, заступник міністра економіки України;
▪️ Родіон Рибчинський, директор Спілки «Борошномели України»;
▪️ Дмитро Жигунов, професор, завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ;
▪️ Андрій Поздняков, генеральний директор ВКХП №2;
▪️ Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів;
▪️ В’ячеслав Гуцуляк, президент Національної асоціації хлібопекарської та борошномельної промисловості Республіки Молдова;
▪️ Андрій Шаран, генеральний директор «Бюлер Україна»;
▪️ Олександр Верещинський, доктор технічних наук, співвласник компанії OLIS;
▪️ Андрій Купченко, ІА «АПК-Інформ»;
▪️ Олексій Надводнюк, аналітик Pro-Consulting;
▪️ Руслан Цільвік, директор Balkanski Kluch;
▪️ Кирило Коробцов, директор Ukrainian-Saudi Council.
І це лише частина експертів, які долучаться до професійної розмови про ринки, виробництво, технології та експорт.
Участь у конференції вже підтвердили представники провідних українських виробників борошна, круп, макаронних та інших продуктів зернопереробки. Серед них — «Алвіва Груп», «Столичний млин», Вінницький КХП, «Білоцерківхлібопродукт», «Рівне-Борошно», «Дніпромлин», Сквирський КХП, Хмельницька макаронна фабрика та інші підприємства галузі.
Організатори конференції — Спілка «Борошномели України» та Agro Marketing Agency.
Конференція відбудеться у комплексі відпочинку «Гостевія» (Урочище таборів відпочинку, 1, Стрижавка, Вінницька область). Програма, умови участі та реєстрація — на сайті zernoipererobka.com.ua.
З питань участі та розміщення реклами звертайтесь до координаторів:
Святослав Ткаченко, Agro Marketing Agency
+38(063)357 73 59 | [email protected]
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