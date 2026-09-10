«Зерно і переробка 2026»: переробка як економічний суверенітет України

16–17 вересня 2026 року у Вінниці відбудеться конференція «Зерно і переробка 2026» — галузевий майданчик для обговорення глибокої переробки зерна як стратегічного пріоритету українського агробізнесу.

Кожна тонна борошна, круп, макаронних виробів чи комбікорму, вироблена в Україні, генерує більшу додану вартість, створює робочі місця і зміцнює валютну виручку країни. Саме цей потенціал стане центральною темою конференції.

У програмі — дискусії та доповіді з ключових питань галузі:

чи може зернопереробний сектор України стати одним із драйверів економіки і конкурувати на світових ринках;

як зробити переробку прибутковою в умовах війни;

які механізми державної підтримки здатні реально запустити сектор;

як досягти енергонезалежності та знизити собівартість виробництва;

які фінансові інструменти сприятимуть залученню оборотних коштів у галузь;

як Україні перейти від ролі сировинного експортера до конкурентоспроможного гравця на ринку продуктів зернопереробки.

Під час конференції працюватиме спеціалізована виставка технологій і обладнання для переробки зерна, контролю якості, виробництва борошна, круп, хлібобулочних виробів та комбікормів.

Серед спікерів конференції:

▪️ Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України;

▪️ Денис Башлик, заступник міністра економіки України;

▪️ Родіон Рибчинський, директор Спілки «Борошномели України»;

▪️ Дмитро Жигунов, професор, завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів ОНТУ;

▪️ Андрій Поздняков, генеральний директор ВКХП №2;

▪️ Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів;

▪️ В’ячеслав Гуцуляк, президент Національної асоціації хлібопекарської та борошномельної промисловості Республіки Молдова;

▪️ Андрій Шаран, генеральний директор «Бюлер Україна»;

▪️ Олександр Верещинський, доктор технічних наук, співвласник компанії OLIS;

▪️ Андрій Купченко, ІА «АПК-Інформ»;

▪️ Олексій Надводнюк, аналітик Pro-Consulting;

▪️ Руслан Цільвік, директор Balkanski Kluch;

▪️ Кирило Коробцов, директор Ukrainian-Saudi Council.

І це лише частина експертів, які долучаться до професійної розмови про ринки, виробництво, технології та експорт.

Участь у конференції вже підтвердили представники провідних українських виробників борошна, круп, макаронних та інших продуктів зернопереробки. Серед них — «Алвіва Груп», «Столичний млин», Вінницький КХП, «Білоцерківхлібопродукт», «Рівне-Борошно», «Дніпромлин», Сквирський КХП, Хмельницька макаронна фабрика та інші підприємства галузі.

Організатори конференції — Спілка «Борошномели України» та Agro Marketing Agency.

Конференція відбудеться у комплексі відпочинку «Гостевія» (Урочище таборів відпочинку, 1, Стрижавка, Вінницька область). Програма, умови участі та реєстрація — на сайті zernoipererobka.com.ua.

З питань участі та розміщення реклами звертайтесь до координаторів:

Святослав Ткаченко, Agro Marketing Agency

+38(063)357 73 59 | [email protected]

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер