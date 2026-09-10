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росіяни вдарили реактивним дроном по АЗК UKRNAFTA у Києві

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росіяни вдарили реактивним дроном по АЗК UKRNAFTA у Києві

Посеред дня росіяни вдарили реактивним дроном по автозаправному комплексу UKRNAFTA у Києві.

Відповідно до правил безпеки, клієнти та персонал під час тривоги завчасно залишили територію АЗК, тому, на щастя, не постраждали.

Попередньо зафіксовані пошкодження капітальних будівель та обладнання.

«Це чергова російська атака на цивільну інфраструктуру UKRNAFTA, яка щодня забезпечує людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор і залякування мирного населення, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Пошкоджене відновимо та продовжимо роботу для наших клієнтів. Дякую всім, хто підтримує UKRNAFTA».

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

#ukrnafta #богдан_кукура
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