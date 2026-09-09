iPhone 17 Pro Max чи iPhone 18 Pro Max: коли варто переходити на новішу модель

Вибір між Айфон 17 Про Макс та Айфон 18 Про Макс — це не просто порівняння двох моделей однієї лінійки. Перед покупкою варто зрозуміти, які можливості смартфона справді потрібні щодня. iPhone 17 Pro Max залишається потужним флагманом, якого достатньо для більшості повсякденних і вимогливих завдань, тоді як iPhone 18 Pro Max пропонує новіші можливості та додатковий запас продуктивності.

Що дає 18 Pro Max у щоденному використанні

Apple iPhone 18 Pro Max отримав 6,9-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення до 120 Гц. Такий екран зручний для відео, ігор, роботи з документами та монтажу. Висока частота оновлення робить прокручування сторінок і анімації плавнішими.

За продуктивність відповідає 2-нм чип A20 Pro, що дає запас потужності для вимогливих ігор, обробки фото та відео, багатозадачності й функцій iOS. Для користувача це також означає більший запас продуктивності на кілька років.

Камера — ще одна перевага. Pro Max має потрійну систему з 48 МП сенсорами, а основна камера працює зі змінною діафрагмою. Така конструкція дає більше контролю над світлом і глибиною різкості, що корисно для портретів, вечірньої зйомки та відео.

Автономність також відповідає формату Max: смартфон забезпечує до 45 годин відтворення відео. Для активної зйомки, навігації, ігор або перегляду контенту в дорозі це означає меншу залежність від зарядки.

Коли iPhone 17 Pro Max буде раціональнішим вибором

iPhone 17 Pro Max орієнтований на користувачів, яким потрібен флагманський смартфон із професійними можливостями. Модель має 6,9-дюймовий OLED-дисплей із технологією ProMotion та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, чип A19 Pro. Такої конфігурації достатньо для месенджерів, соцмереж, навігації, фото, відео, ігор та вимогливих застосунків.

Айфон 17 Про Макс також не означає відмову від сучасних можливостей камери. Модель має три 48 Мп Fusion-камери, включно з телефото, а максимальний зум оптичної якості сягає 8x. Для сімейних фото, подорожей, соцмереж, професійної зйомки та повсякденних відео її можливостей достатньо.

Як зрозуміти, чи варта різниця в ціні переплати

Порівнюючи Айфон 17 Про Макс та Айфон 18 Про Макс, ціна — не єдиний критерій вибору. Варто оцінити, наскільки вам потрібні переваги новішої моделі:

Великий екран: обидві моделі мають 6,9-дюймовий OLED ProMotion 120 Гц, але 18 Pro Max отримав нові технологічні покращення.

обидві моделі мають 6,9-дюймовий OLED ProMotion 120 Гц, але 18 Pro Max отримав нові технологічні покращення. Камера: 17 Pro Max має три 48 Мп камери, а 18 Pro Max отримав основний сенсор зі змінною діафрагмою та нові можливості зйомки.

17 Pro Max має три 48 Мп камери, а 18 Pro Max отримав основний сенсор зі змінною діафрагмою та нові можливості зйомки. Автономність: 17 Pro Max забезпечує до 37 годин відтворення відео, а 18 Pro Max — до 45 годин.

17 Pro Max забезпечує до 37 годин відтворення відео, а 18 Pro Max — до 45 годин. Пам’ять: обидві моделі доступні з накопичувачем до 2 ТБ.

обидві моделі доступні з накопичувачем до 2 ТБ. Продуктивність: A19 Pro у 17 Pro Max поступається новому A20 Pro, створеному за 2-нм техпроцесом.

A19 Pro у 17 Pro Max поступається новому A20 Pro, створеному за 2-нм техпроцесом. Додаткові можливості: 18 Pro Max отримав новий C2-модем та розширені AI-функції.

Отже, Айфон 18 Про Макс має сенс для користувача, який реально використовуватиме його сильні сторони: нові можливості камери, високу продуктивність, значний обсяг пам’яті та додатковий запас актуальності. Якщо ж смартфон потрібен для зв’язку, соцмереж, навігації, фото, відео, ігор та вимогливих застосунків, Айфон 17 Про Макс залишається більш раціональним вибором.