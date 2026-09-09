SEPTEMBER FEST 2026 перенесли на 5 листопада та об'єднали з конгресом UBC у КВЦ «Парковий»

Урбаністичний фестиваль SEPTEMBER FEST 2026, який раніше планували провести 18 вересня на території A-STATION у Києві, перенесено на 5 листопада 2026 року. Захід відбудеться у КВЦ «Парковий» спільно з конгресом UBC у форматі SEPTEMBER FEST + UBC, повідомила медіагрупа DMNTR, яка виступає організатором фестивалю.

Рішення про перенесення ухвалено після запровадження у Києві нових обмежень на проведення масових заходів у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації.

Рада оборони Києва 7 вересня ухвалила тимчасово заборонити проведення розважальних і фізкультурно-спортивних масових заходів на відкритих територіях, а також у будівлях та спорудах, де немає укриттів, розрахованих на відповідну кількість учасників. Нові правила набувають чинності з 00:00 10 вересня, повідомила Київська міська державна адміністрація 9 вересня.

«У зв'язку з рішенням Ради оборони Києва та повідомленням мера Віталія Кличка з 10 вересня в столиці тимчасово заборонено розважальні та масові заходи на відкритих територіях і в приміщеннях без відповідних укриттів. Тому урбан-фестиваль September Fest переносимо на 5 листопада і проводимо його спільно з конгресом UBC у КВЦ "Парковий" - у форматі SEPTEMBER FEST + UBC», - повідомили організатори.

За інформацією DMNTR, заявлена програма фестивалю, спікери та концертна частина зберігаються.

Раніше SEPTEMBER FEST 2026 планували провести у форматі open air. Фестиваль позиціонується як професійна платформа для представників девелопменту, архітектури, міської влади, інвестиційних компаній та суміжних галузей. До професійної програми було заявлено понад 150 спікерів.

Серед ключових тем заходу - розвиток українських міст, архітектура і девелопмент під час війни, післявоєнна відбудова та ревіталізація територій, інвестиції в нерухомість та інфраструктуру, кадровий дефіцит у будівництві, цифровізація галузі та BIM-технології, енергонезалежність, дизайн громадських просторів і формування сучасного міського середовища.

Серед раніше заявлених міжнародних учасників професійної програми - директор з дизайну Zaha Hadid Architects Христос Пассас, британський промисловий дизайнер Ross Lovegrove та німецький дизайнер Konstantin Grcic. Українську частину програми мають представляти девелопери, архітектори, інвестори, мери та головні архітектори міст, представники державних органів і профільних організацій.

Організатори розраховують, що поєднання SEPTEMBER FEST з конгресом UBC дозволить зберегти професійну та культурну частини фестивалю в новому безпечнішому форматі та об'єднати на одному майданчику представників девелоперської, архітектурної, інвестиційної та міської спільнот.

Генеральними спонсорами SEPTEMBER FEST + UBC виступають A Development та «Креатор-Буд». Організатор - медіагрупа DMNTR.

Нова дата проведення - 5 листопада 2026 року.

Місце - КВЦ «Парковий», Київ.

Додаткова інформація від організатора: 077 777 25 47.

«Інтерфакс-Україна» та Open4Business виступили офіційними інформаційними партнерами SEPTEMBER FEST 2026.

Офіційне повідомлення КМДА про обмеження масових заходів від 9 вересня 2026 року: Київська міська державна адміністрація