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Ощадбанк утретє зібрав лідерів держави, бізнесу, громад, ветеранської та громадської спільнот на форумі "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки".

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Ощадбанк утретє зібрав лідерів держави, бізнесу, громад, ветеранської та громадської спільнот на форумі "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки".

Близько 400 учасників говорили не просто про безбар’єрність, а про те, що вже працює, де ми помиляємося і які рішення потрібно масштабувати.
Головний урок форуму простий: безбар’єрність не може залежати від окремої людини, проєкту чи доброї волі. Вона має ставати частиною правил, сервісів, інфраструктури та щоденної взаємодії.

Для Ощаду це не новий напрям. Ми системно працюємо над безбар’єрністю понад 12 років.

Сьогодні понад 750 відділень відповідають нормам безбар’єрності, працюють 44 інклюзивних відділення, 15 мобільних підрозділів та понад 650 банкоматів, адаптованих для людей із порушеннями зору.



Але цифри — лише частина цієї роботи. Наша мета — щоб людина могла реально скористатися послугою, незалежно від своїх обставин.
Саме тому форум "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" для Ощаду — це простір, де практичні рішення можуть ставати спільними стандартами і масштабуватися на всю країну.

#ощадбанк #форум #безбарєрність
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