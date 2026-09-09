Victory Drones та F-Drones запустили інженерний курс для військових

Освітній волонтерський проєкт Victory Drones, заснований Марією Берлінською, та виробник безпілотників F-Drones запустили навчальну програму для військових по роботі з БпЛА. По закінченні курсу випускники отримують відповідну військово-облікову спеціальність (ВОС). Про це повідомляється на Facebook-сторінці Victory Drones.

"Новий інженерний курс для військових від Victory Drones та F-Drones! Проходь безоплатний трьохтижневий інтенсив по роботі з БпЛА на технічному рівні та отримуй офіційну ВОС", - йдеться у публікації.

У програмі курсу - архітектура FPV, пайка, живлення, радіозвʼязок, антени, відеосигнал, Betaflight від а до я, ArduPilot, плати оптичної стабілізації, логування, PID-и та фільтрація, 3D-друк, комплексна діагностика поломок, ремонт. І головне - багато польової практики, наголошують автори курсу.

Курс призначений лише для військовослужбовців. Навчання проходитиме у Києві офлайн. Але попередньо потрібно буде пройти інженерний онлайн-курс та вхідне тестування.

Деталі - після реєстрації за посиланням: https://forms.gle/7HqkGqpiFeJpuEJp6.

Як відомо, Victory Drones — масштабний волонтерський проєкт, що навчає військових і цивільних роботі з БпЛА та іншим оборонним технологіям. Засновницею проєкту є відома громадська діячка, ветеранка російсько-української війни Марія Берлінська.

F-Drones – українська оборонна компанія, яка розробляє та виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, зокрема FPV-дрони F5, F7 та F10, перехоплювачі реактивних шахедів LITAVR+, комплекс F-CAPTAIN класу middle-strike та інші. Компанія першою серед українських виробників почала поставляти готові бойові дрони для армії США.