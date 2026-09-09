85% — за право критикувати владу, 44% — за активну державу в економіці: дослідження цінностей українців

9 вересня у Києві Міжнародний Інститут Свободи (ILI) презентував результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Цінності свободи в Україні». 85% опитаних підтримали право безстрашно критикувати владу, 52% насамперед визначили себе як вільну особистість, яка сама відповідає за своє життя, водночас 44% виступили за розширену роль держави в економіці та соціальній сфері.

Результати дослідження показали, що високий запит українців на особисту та політичну свободу поєднувався з доволі різними уявленнями про те, якою має бути роль держави.

Так, 52% респондентів визначили себе передусім як вільну особистість, яка має власні цінності та сама відповідає за своє життя. Для 31% головною була самоідентифікація як громадянина України. При цьому лише 13% віднесли себе до прихильників ліберальних або лібертаріанських поглядів, тоді як 46,5% тяжіли до ідеологій, які передбачають активнішу роль держави.

Війна також стала одним із ключових чинників зміни світогляду: 48% опитаних зазначили, що змінили або сформували свої ідеологічно-політичні переконання під впливом війни та її наслідків.

85% відстоювали право безстрашно критикувати владу

Найвиразніше запит на свободу проявився у ставленні до свободи слова. 85% респондентів підтримали право безстрашно критикувати владу, а 67% — гарантії свободи вираження поглядів навіть тоді, коли йдеться про неприйнятні чи образливі думки.

Майже половина опитаних — 49% — виступили проти цензури в інтернеті навіть в умовах війни, а 57% — проти покарання державою за висловлювання чи думки, якщо вони не несуть прямої фізичної загрози.

Ще один показовий результат стосувався співвідношення інтересів

більшості та прав окремої людини: 68% опитаних виступили проти диктату більшості щодо цінностей меншості.