ОТП БАНК та DELA ENERGY об'єднують зусилля для підвищення енергетичної стійкості українського бізнесу

АТ «ОТП БАНК» підписав меморандум про партнерство з компанією DELA ENERGY, розширюючи можливості фінансування проєктів енергонезалежності для українських підприємств. Тепер клієнти Банку зможуть отримати не лише фінансування для впровадження енергетичних рішень, а й професійний супровід на всіх етапах реалізації проєктів.

DELA ENERGY є інноваційною компанією, яка спеціалізується на розробці та впровадженні сучасних енергоефективних технологій. Вона здійснює повний цикл робіт: від проєктування та підбору обладнання до постачання і монтажу систем генерації електроенергії із сонячного випромінювання та систем зберігання електроенергії. Серед клієнтів DELA ENERGY є провідні українські підприємства з різних галузей економіки.

У межах партнерства DELA ENERGY допомагатиме клієнтам ОТП БАНК обирати оптимальні рішення для забезпечення енергетичної незалежності бізнесу, надаватиме консультації та експертну підтримку.

Співпраця ОТП БАНК та DELA ENERGY вже має успішний приклад реалізації. Зокрема, ферма ТОВ «Понори» у Чернігівській області за підтримки фінансування від ОТП БАНК придбала у DELA ENERGY сонячну електростанцію, яка сьогодні забезпечує близько половини потреб підприємства в електроенергії. Як господарство пережило окупацію, активно розвивається з власною СЕС і постачає молоко екстраґатунку – дивіться у відео на YouTube-каналі Банку.

«Сьогодні для українського бізнесу питання енергетичної стійкості є одним із ключових факторів безперервної роботи та розвитку. Саме тому ОТП БАНК активно підтримує проєкти енергонезалежності клієнтів, поєднуючи фінансові інструменти з експертизою надійних партнерів. Співпраця з DELA ENERGY дозволить підприємствам швидше знаходити ефективні рішення та впроваджувати сучасні технології генерації та зберігання електроенергії», – зазначила Ірина Кабанцева, керівниця проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК.

Детальніше ознайомитися з умовами фінансування проєктів енергонезалежності в ОТП БАНК можна за посиланням.