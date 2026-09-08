Перевірка ланцюжків поставок – чому важливо знати не лише свого прямого партнера

Ризики у міжнародній торгівлі часто виникають не у прямого контрагента, а на наступних рівнях ланцюга постачання. Компанія може мати стабільного постачальника, який, у свою чергу, залежить від одного заводу, логістичного оператора, власника технології або субпостачальника в іншій країні.

Саме тому міжнародний risk management поступово переходить від простої перевірки контрагента до аналізу ширших корпоративних і постачальницьких зв'язків. Для українського бізнесу це особливо актуально через війну, складну логістику, санкційні режими та високу залежність багатьох галузей від імпортної сировини й обладнання.

«Компанія може добре знати свого прямого партнера і водночас не знати, від кого критично залежить його робота. Один проблемний субпостачальник, санкційний зв'язок або зупинка виробництва на іншому кінці ланцюга здатні зірвати контракт в Україні. Тому сучасна перевірка має відповідати не лише на питання "хто наш партнер?", а й "від кого залежить наш партнер?"», - зазначив керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

До факторів ризику належать надмірна концентрація закупівель в одного постачальника, залежність від одного регіону, непрозорі корпоративні зв'язки, санкційні ризики, фінансові проблеми ключової компанії в ланцюгу або різка зміна власника.

Для критичних поставок компанії варто формувати альтернативних постачальників, визначати мінімальні запаси, перевіряти корпоративні групи і проводити повторну оцінку партнерів у разі суттєвих змін. Особливо це стосується енергетики, машинобудування, фармацевтики, харчової промисловості, будівництва та інших секторів, де зупинка одного компонента може блокувати весь виробничий цикл.

Рішення D&B у сфері supplier intelligence і business risk management дозволяють працювати з глобальними бізнес-даними, корпоративними зв'язками та ризиковими сигналами. Для українських компаній така інформація може бути основою для побудови більш стійких ланцюгів постачання.

У довгостроковій перспективі перевірка постачальницьких зв'язків стає не разовою процедурою, а частиною операційної стійкості бізнесу.

D&B - «Інтерфакс-Україна» допомагає українським компаніям працювати з міжнародними бізнес-даними та інструментами ідентифікації бізнесу.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. D&B працює з даними про компанії у світі та надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає перевіряти іноземних контрагентів та працювати з інструментами D&B.

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