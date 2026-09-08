«Укрнафта» спрямувала 656,2 млн грн до держбюджету за результатами роботи «Укрнафтобуріння»

АТ «Укрнафта» спрямувало 656,2 млн грн до державного бюджету за результатами роботи ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» у 2025 році.

Кошти надійшли в межах договору управління активами, укладеного між «Укрнафтою» та Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Загалом із 2023 року завдяки роботі компанії до державного бюджету спрямовано понад 2,5 млрд грн. За цими результатами – професійна робота всього колективу «Укрнафтобуріння». Дякую команді за відповідальність і щоденну роботу, а АРМА – за ефективну взаємодію. Наше спільне завдання — забезпечувати належне управління активом та максимальний результат для держави», – зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

«Управління «Укрнафтобурінням» – один із показових прикладів ефективної взаємодії АРМА з управителем. «Укрнафта» належно виконує умови договору, а результат цієї роботи має конкретний вимір – понад 2,5 млрд грн, спрямованих до державного бюджету з 2023 року. Для АРМА принципово важливо, щоб управління арештованими активами забезпечувало максимальний економічний результат для держави», — зазначила т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.