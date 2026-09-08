«Вчасно» запустило сервіс для автоматизації роботи малого та середнього бізнесу

Українська продуктова ІТ-компанія «Вчасно» у червні запустила «Вчасно.Бізнес» — сервіс для автоматизації щоденних процесів малого та середнього бізнесу. Рішення об’єднує роботу з клієнтами, записами, оплатами, фінансами та працівниками в одному кабінеті.

За даними дослідження Ringostat у 2025 році, 38% бізнесів у вибірці не використовували CRM. Дані Державної служби статистики України також фіксують цифровий розрив залежно від масштабу бізнесу: великі підприємства значно активніше використовують ERP, CRM та хмарні сервіси.

«У малому бізнесі власник часто сам і продає, і працює з клієнтами, і рахує гроші, а інколи взагалі веде бізнес один. Його найбільший дефіцит — час, особливо в наших реаліях. Він не буде тижнями розбиратися в новій системі, навіть якщо розуміє, що вона потрібна. Автоматизація має бути простою: швидко почав користуватися і ввечері займаєшся своїм життям, а не таблицями», — коментує Євген Кушнірчук, керівник сервісів «Вчасно.Бізнес» та ПРРО «Вчасно.Каса».

«Вчасно.Бізнес» дає змогу:

вести клієнтську базу та записи;

налаштовувати автоматичні нагадування і комунікацію через месенджери;

приймати та фіскалізувати оплати;

контролювати фінанси;

управляти працівниками – заробітна плата, навантаження та розклад

Під час розробки сервісу команда дослідила потреби підприємців у різних сферах. Для індустрії краси серед ключових запитів — онлайн-запис і повернення клієнтів, для електронної комерції — фінанси та складський облік, для СТО — фінанси й запис на сервіс. Функціональність «Вчасно.Бізнес» розвивають з урахуванням різних сценаріїв роботи малого бізнесу.

Запуск нового рішення розширює екосистему «Вчасно», яка вже охоплює для підприємця електронний документообіг, ПРРО та звітність, а новий сервіс додає до цієї екосистеми управління клієнтами та щоденними операційними процесами.

Надалі команда планує розширювати функціональність для роботи зі складом і зарплатами та виходити на нові сегменти МСБ.

Джерело: компанія «Вчасно»

Довідка

«Вчасно» — українська продуктова ІТ-компанія, що створює цифрові рішення для автоматизації бізнес-процесів. Сервіси компанії охоплюють електронний документообіг, кадрове адміністрування, фіскалізацію, цифрові підписи, товарно-транспортні накладні, звітність для ФОПів та автоматизацію роботи малого й середнього бізнесу. «Вчасно» входить до продуктової групи ІТ-компаній Vchasno Group.