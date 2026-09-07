Клієнти UKRNAFTA допомогли зібрати 15 млн грн на НРК для Трійки

Завдяки клієнтам UKRNAFTA зібрала 15 млн грн на наземні роботизовані комплекси для Третього армійського корпусу із необхідних 22 млн уже зібрано для Третього армійського корпусу.

НРК допомагають військовим виконувати бойові завдання, доставляти необхідне на позиції, евакуювати поранених і, найголовніше, зменшувати ризики для наших захисників.

До мети залишилося зібрати ще 7 млн грн.

«Це результат щоденної підтримки клієнтів UKRNAFTA, які долучаються до нашого спільного збору на наземні роботизовані комплекси, - підкреслив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Підтримка Сил оборони залишається одним із пріоритетів для «Укрнафти». І тут особливо важливо, що до допомоги разом із компанією долучаються тисячі наших клієнтів по всій країні. Дякую всім, хто вже з нами. Продовжуємо збір до 22 млн грн».

Механіка збору проста: одна гривня з кожного літра A-95 Energy, гарячого напою, хот-дога, бургера та пончика на АЗК UKRNAFTA спрямовується на збір. Також до нього йдуть кошти від продажу благодійних наліпок та автовізитівок.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.