Український документальний фільм "The Last Message" претендує на "Оскар-2027"

Документальний фільм «The Last Message» режисерів Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва увійшов до переліку восьми стрічок, поданих на національний відбір від України на 99-ту премію Американської кіноакадемії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Український оскарівський комітет має визначити фільм-представник України 16 вересня 2026 року.

«The Last Message» розповідає історію американо-української співачки та громадської активістки Келсі Кімберлін, чий двоюрідний брат Андрій Рачок добровільно вступив до Збройних сил України та загинув 22 лютого 2024 року під час боїв за Авдіївку.

Після загибелі брата Кімберлін приїхала в Україну, щоб дізнатися більше про останні місяці його життя та зрозуміти його рішення стати на захист України.

Назва фільму пов'язана з останнім контактом Келсі з Андрієм. Перед загибеллю він намагався зв'язатися з нею, однак вона не відповіла на дзвінок. Після його смерті цей епізод став важливою частиною її особистого переживання втрати.

Під час роботи над фільмом Кімберлін зустрічалася з українськими військовими, командирами, журналістами, волонтерами та цивільними, відвідувала постраждалі від російської агресії населені пункти та райони поблизу фронту.

Фільм також показує гуманітарну діяльність Кімберлін в Україні, зокрема допомогу українським військовим та підтримку забезпечення фронту необхідним обладнанням.

До участі в українському оскарівському відборі стрічка вже отримала міжнародне фестивальне визнання. Серед її нагород — Best Documentary Feature на World Film Festival in Cannes та Best Documentary на Chain NYC Film Festival у Нью-Йорку.

12 серпня 2026 року «The Last Message» показали в Нью-Йорку в межах Chain NYC Film Festival. За інформацією команди, на момент початку оскарівської кампанії фільм мав 41 фестивальну нагороду та офіційний відбір у шести категоріях.

Фільм завершено у січні 2026 року. Хронометраж — 87 хвилин, мова — англійська, країна виробництва — Україна.

Режисери — Андрій Волошин та Олексій Лєбєдєв, сценаристка — Маргарита Власова, продюсер — Андрій Самерханов, виконавча продюсерка — Катерина Малофєєва.

16 вересня Український оскарівський комітет оголосить стрічку, яка представлятиме Україну на міжнародному етапі відбору.