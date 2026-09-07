Майже кожен другий ФОП-клієнт ПриватБанку розпочав свій бізнес уже під час повномасштабної війни

Українці продовжують відкривати власну справу попри війну: близько 49% підприємців-ФОП та майже третина юридичних осіб, які сьогодні обслуговуються у ПриватБанку, відкрили свої бізнес-рахунки уже після початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні клієнтами ПриватБанку є більше 1 млн ФОПів і майже 300 тисяч юридичних осіб. Водночас значна частина цього бізнесу з’явилася або почала працювати з банком саме протягом останніх років. Так, лише в першому півріччі цього року українці відкрили 141 тисячу нових ФОПів.

Загалом уже під час повномасштабної війни перший рахунок у ПриватБанку відкрили 462 835 ФОПів та 82 973 юридичні особи. Для абсолютної більшості з них — це перший досвід підприємництва: 96% нових ФОПів та 41% компаній розпочали свій бізнес саме в цей період.

Змінюється сам портрет українського підприємця — жінки стають головним драйвером приросту ФОП. Сьогодні серед бізнес-клієнтів ПриватБанку, які керують мікро-, малим та середнім бізнесом уже 60% керівниць на противагу 40% керівників.

Важливо, що український бізнес продовжує активно працювати: 75% підприємців та 65% юридичних осіб, які є клієнтами ПриватБанку постійно користуються банківськими продуктами та сервісами онлайн.

"За цими цифрами ми бачимо значно більше, ніж просто статистику клієнтської бази. Сотні тисяч українців відкрили свій перший бізнес-рахунок уже під час великої війни, розпочавши власну справу в період максимальної невизначеності в. Для нас це дуже сильний показник стійкості українського підприємництва і відповідальність банку — дати цьому бізнесу дієві інструменти для старту та розвитку", — наголосив Євген Заіграєв, член правління з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу.

Такі тенденції ПриватБанк оприлюднює напередодні Дня підприємця, який цього року в Україні відзначатимуть 6 вересня — традиційно у першу неділю вересня.

ПриватБанк залишається банком для понад 1 млн українських підприємців і компаній, які щодня створюють робочі місця, запускають нові продукти та підтримують економіку країни.